Κλιμακώνεται όλο και περισσότερο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα από τη συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τα επακόλουθα αντίποινα της Τεχεράνης, εγείροντας φόβους η σύρραξη να μετατραπεί σε περιφερειακό πόλεμο.

Το Ισραήλ συνεχίζει για τρίτο 24ωρο τα πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος, την ώρα που η Χεζμπολάχ -ένας από τους πληρεξουσίους του Ιράν στη Μέση Ανατολή- έχει εμπλακεί και αυτή στον πόλεμο εξαπολύοντας επίθεση κατά βάσης του ισραηλινού στρατού «σε αντίποινα» για τη δολοφονία του Χαμενεΐ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Τελ Αβίβ.

Η Τεχεράνη εν τω μεταξύ διαμηνύει διά στόματος του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ότι «δεν θα διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, απαντώντας στην απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για περαιτέρω ισχυρά πλήγματα μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών.

Ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, καθώς η σύρραξη έχει διαταράξει ήδη τις τελευταίες ημέρες τις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς έχουν πληγεί και φίλια προς τις ΗΠΑ κράτη του Κόλπου που θεωρούνταν συνήθως ασφαλή, και έχει επηρεάσει τη ροή του πετρελαίου.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών



Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.