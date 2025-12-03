Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία σχετικά με το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τον εκπρόσωπο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν να σημειώνει ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Ο Ομέρ Τσελίκ ερωτηθείς για τις δηλώσεις Δένδια περί εγκατάστασης πυραύλων στα νησιά του Αιγαίου και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Άγκυρα για να την αποτρέψει, τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα καθορίσει την πολιτική της με έναν υπουργό που έχει το ύφος των «τρολ».



Συγκεκριμένα, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε «όπως ξέρετε ο Δένδιας δήλωσε πως θα εγκαταστήσουν πυραύλους σε όλα τα νησιά. Κανονικά θα έπρεπε να μην μπορεί να το κάνει αυτό, τα νησιά θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Τελικά μήπως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι; Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να κάνει η Τουρκία;», απάντησε: «Φυσικά υπάρχει, όλα θέλουν τον χρόνο τους».

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης πρόσθεσε: «Η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει ζήτημα διαπραγμάτευσης Σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας δεν υπάρχει καμία αναβολή, διαβούλευση ή διαμελισμός. Αλλά δεν θα καθορίσουμε την πολιτική μας με έναν υπουργό που έχει το ύφος των "τρολ"».

Και συνέχισε: «Αλλά αυτό το θέμα είναι κάτι που θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο, αυτό θα αυξήσει την ένταση στη Μεσόγειο. Αυτό όμως είναι και θέμα που αφορά την Ελλάδα. Εμείς πιστεύουμε πως μπορούμε να λύσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε ζήτημα».

Πρώτη κατάρριψη για το τουρκικό Kizilelma

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει να προβάλει τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας της, πανηγυρίζοντας για την πρώτη επιβεβαιωμένη κατάρριψη αεροσκάφους από το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Kizilelma της Baykar.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε με ραντάρ και έπληξε αεροπορικό στόχο με πυραύλους αέρος-αέρος.

Σοκ στην Τουρκία από τους ένοπλους Κούρδους κομάντος που κυκλοφόρησαν στα τουρκικά εδάφη

Εν τω μεταξύ, αναστάτωση στην Τουρκία έχει προκαλέσει η εμφάνιση σε τουρκικό έδαφος ένοπλων Κούρδων κομάντος, με αναλυτές να θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή είναι ένα μήνυμα ότι θέλουν μερίδιο από τον διαμελισμό της Τουρκίας.

«Οι φρουροί του Μπαρζανί μας έστειλαν μήνυμα, θέλουν μερίδιο από το κομμάτι της Τουρκίας που θα αποκοπεί», σχολίασε ο στρατιωτικός αναλυτής Αμντουλάχ Αγάρ στην Türkiye Gazetesi.

«Ο Μπαρζανί με τους ένοπλους άνδρες του, τεστάρει την ευαισθησία της Τουρκίας όσον αφορά την κυριαρχία της. Ο ίδιος ουσιαστικά στέλνει μήνυμα και λέει "στη διαδικασία διαμελισμού της Τουρκίας, κι εγώ έχω αίτημα για το μερίδιο μου". Δηλαδή ουσιαστικά λέει δεν είναι μόνο το PKK».

