Ιράν: Υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγος του Χαμενεΐ

Η Μανσουρέχ Χοτζαστέχ Μπαγκερζαντέχ, η σύζυγος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε το Σάββατο από αμερικανικά πλήγματα εναντίον της κατοικίας του στην Τεχεράνη, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ηλικίας 79 ετών, η Μπαγκερζαντέχ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση μετά τα πλήγματα, σύμφωνα με το Tasnim.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι η κόρη, η εγγονή και ο γαμπρός του Χαμενεΐ σκοτώθηκαν στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.