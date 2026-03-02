Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισχυρές εκρήξεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Αράκ - Δείτε βίντεο

 Στην πόλη Αράκ που βρίσκεται ο μεγαλύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας του Ιράν

Ισφαχάν

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση και αεροπορική βάση στην κεντρική πόλη Ισφαχάν στο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για αεροπορική επιδρομή σε εξέλιξη.

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Αράκ που βρίσκεται ο μεγαλύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας του Ιράν.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark