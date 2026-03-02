Ισχυρές εκρήξεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Αράκ - Δείτε βίντεο

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση και αεροπορική βάση στην κεντρική πόλη Ισφαχάν στο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για αεροπορική επιδρομή σε εξέλιξη.
🇮🇱 ISRAEL HAS ATTACKED 🇮🇷 ISFAHAN.pic.twitter.com/Xt0mtguRpT— Asad Nasir (@asadnasir2000) March 2, 2026
Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Αράκ που βρίσκεται ο μεγαλύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας του Ιράν.
Destruction of the Arak nuclear complex pic.twitter.com/qRxRKd2XhA— Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) March 2, 2026
