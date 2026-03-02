Νετανιάχου: Το Ιράν θα απειλήσει «όλη την ανθρωπότητα» αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς θα «απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα» εάν καταφέρει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Έτσι, προστατεύουμε εμάς, αλλά και πολλούς άλλους», τόνισε κατά την επίσκεψή του στο Μπέιτ Σεμές, την περιοχή της θανατηφόρας ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο την Κυριακή.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον σπουδαίο φίλο μας και έναν σπουδαίο παγκόσμιο ηγέτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, που συμμετείχε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο», σημείωσε ο ίδιος σύμφωνα με το BBC.

Μπορείτε να δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Netanyahu commented to the media after Iran's statement about striking his office



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gave comments to the television, stating that Iran having a nuclear arsenal would "threaten all of humanity," and therefore, Israel "protects many people."… pic.twitter.com/NU5YQQ1NZd — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Σημειώνεται πως η έκρηξη, στο Μπέιτ Σεμές - μεταξύ Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ - είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένων τριών εφήβων.

