Το υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Ομάρ Τσελίκ, δέχθηκε προβοκατόρικη ερώτηση κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ως μέλος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, σχετικά με τη συνεργασία της Κύπρου με το Ισραήλ και τον αμυντικό εξοπλισμό της νότιας Κύπρου.

Του ανταποκριτή μας στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη

Χωρίς κανένα απολύτως λόγο κι ενώ οι εξοπλιστικές δαπάνες της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης, αφορούν αμυντικά όπλα - όπως το Barrack Mx - ο Τσελίκ θυμήθηκε την εισβολή του 1974, απειλώντας πως αν οι κινήσεις της Κύπρου - και κατ' επέκταση της Ελλάδας και του Ισραήλ - στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο συνεχιστούν χωρίς πρώτα να πέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο.

«Αυτή η διαδικασία των εξοπλισμών ,ακυρώνει όλες τις αξιώσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και την προσέγγιση των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν «με ειρήνη» και τη λέξη τη βάζω σε εισαγωγικά, διότι είναι ειρήνη, έτσι όπως αυτοί την ορίζουν.

Και τι θα καταφέρουν αν εξοπλίσουν ολόκληρο το νησί; Δεν θα μπορούν να χτίσουν ούτε σπίτι.

Στο παρελθόν, όταν γίνονταν αυτές οι καταδιώξεις εναντίον των Τούρκων, εναντίον των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, «Η Αϊσέ πήγε διακοπές»( σ.σ. Η κωδική ονομασία της εισβολής του 1974) και έγινε ό,τι ήταν απαραίτητο από την πλευρά της Τουρκικής Δημοκρατίας και μάλιστα υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. Τώρα εμείς δεν θέλουμε σύγκρουση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να εξετάζονται τα προβλήματα οπουδήποτε εκτός του τραπεζιού διαπραγματεύσεων. Όμως, η στάση που κρατάει η Ελλάδα απέναντι στην αμυντική μας βιομηχανία, όπως είδαμε και την ανάρτηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας όταν είχαμε νεκρούς σε αεροπορικό δυστύχημα, είναι αρρωστημένη».

Ο Τσελίκ συνηθίζει να «γαυγίζει» για να ικανοποιεί την εθνικιστική πτέρυγα του κόμματός του.

