Σφοδρά «πυρά» και σκληρούς χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ κατά του ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Ισραέλ Κατς.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης τον χαρακτήρισε «Ναζί και δολοφόνο» λέγοντας παράλληλα ότι είναι «μέλος ενός δικτύου δολοφονιών».

«Ο Κατς είναι ένας αξιωματούχος της βαρβαρότητας που υπερηφανεύεται για τον φόνο και τη γενοκτονία. Ο Κατς και άλλοι σαν αυτόν επιτίθενται στον Πρόεδρό μας, τον υπερασπιστή των ανθρώπινων αξιών, εξαιτίας των εγκλημάτων που διέπραξαν κατά της ανθρωπότητας. Γιατί είναι το όργανο ενός δικτύου δολοφονιών και γενοκτονιών που είναι εχθρός της ανθρωπότητας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ομέρ Τσελίκ και πρόσθεσε:

«Η αντίσταση στη Γάζα είναι η κορυφή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τελικά, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα θριαμβεύσει έναντι της βαρβαρότητας. Ο Κατς και άλλοι εγκληματίες θα λογοδοτήσουν οπωσδήποτε ενώπιον του νόμου που υπερασπίζεται τις ανθρώπινες αξίες» κατέληξε.

Η επίθεση που εξαπέλυσε έρχεται αφότου ο Ισραέλ Κατς έστειλε χθες στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη φωτογραφία του νεκρού Σινουάρ μέσω Χ λέγοντας: «@Ερντογάν, πάρτε πίσω τον βιαστή και δολοφόνο φίλο σας Σινουάρ»

