Μήνυμα στον Ερντογάν με τη φωτογραφία του νεκρού Σινουάρ στέλνει μέσω Χ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατς.

«@Ερντογάν, πάρτε πίσω τον βιαστή και δολοφόνο φίλο σας Σινουάρ» γράφει ο Κατς και επισυνάπτει στην ανάρτηση τη φωτογραφία του νεκρού ηγέτη Χαμάς μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου στη Ράφα.

Ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει σκληρές εκφράσεις κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ τελευταία συχνά αναφέρει ότι στόχος του Ισραήλ είναι η Ανατολία.

Πριν από τρεις ημέρες ο Ερντογάν δήλωνε ότι ο επεκτατισμός του Ισραήλ, αν δεν σταματήσει, είναι ένας κίνδυνος για την Τουρκία που τον βλέπει να πλησιάζει και για αυτό παίρνει προφυλάξεις.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «αν δεν σταματήσει το Ισραήλ, το οποίο γίνεται όλο και πιο κακομαθημένο και όλο και πιο αχαλίνωτο, μπορούμε να προβλέψουμε πού θα οδηγήσει αυτός ο επεκτατισμός. Παρόλο που υπάρχουν κάποια άτομα στη χώρα μας που δεν βλέπουν τον κίνδυνο που πλησιάζει, εμείς βλέπουμε τον κίνδυνο και λαμβάνουμε κάθε είδους προφυλάξεις».

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε στο συνέδριο για «Το μέλλον της Παλαιστίνης» που διοργάνωσαν οι τομείς Διεθνών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), όπου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους επανέφεραν το Παλαιστινιακό Ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της ανθρωπότητας. Οι συνεχιζόμενες σφαγές στη Γάζα, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε περίπου 50 χιλιάδες αθώους ανθρώπους, κυρίως παιδιά και γυναίκες, έστρεψαν και πάλι την προσοχή όλου του κόσμου στις διώξεις του παλαιστινιακού λαού. Η πολιτική γενοκτονίας του Ισραήλ, η οποία μετά τη Γάζα επεκτείνεται πλέον και στον Λίβανο, συνέβαλε επίσης καθοριστικά στο να γνωρίσει η ανθρωπότητα το πραγματικό πρόσωπο του Σιωνισμού. Και πάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι μας είδαμε από πολύ κοντά πώς το σιωνιστικό λόμπι ελέγχει τις παγκόσμιες δυνάμεις και το σύστημα, πώς ελέγχει την οικονομία, το εμπόριο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κινηματογραφική βιομηχανία, κάθε κλάδο της τέχνης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα πανεπιστήμια, ακόμη και την κρατική, στρατιωτική και πολιτική γραφειοκρατία σε ορισμένες χώρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.