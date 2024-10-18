Στάρμερ: Κανείς δεν πρέπει να πενθεί τον Σινουάρ

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Αυστηρά μηνύματα προς αμφότερες τις εμπόλεμες πλευρές στη Λωρίδα της Γάζας απηύθυνε από το Βερολίνο ο σερ Κιρ Στάρμερ, μετά από τη συνάντηση του κουαρτέτου που περιλαμβάνει επίσης τους ηγέτες ΗΠΑ, Γερμανίας και Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε για το θάνατο του ηγέτη της Χαμάς ότι «κανείς δεν πρέπει να πενθεί» τον Γιαχία Σινουάρ.

«Στα χέρια του υπάρχει το αίμα αθώων Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και επί χρόνια τρομοκρατίας και επίσης το αίμα των Παλαιστινίων που υπέφεραν στο χάος και στη βία που επεδίωξε και πανηγύρισε», είπε ο κ. Στάρμερ.

Συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Ιδιαιτέρως έναντι των επιθέσεων από το ιρανικό καθεστώς».

Ζητώντας όμως ξανά άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας χρησιμοποίησε αυστηρό τόνο και προς το Ισραήλ: «Η ανθρωπιστική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί . Και λέω για ακόμα μία φορά στο Ισραήλ: ο κόσμος δεν θα ανεχθεί άλλες δικαιολογίες στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι άμαχοι στη βόρεια Γάζα χρειάζονται τρόφιμα τώρα!»

