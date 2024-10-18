Η Γάζα είναι μια πραγματική «κόλαση επί της γης» για το ένα εκατομμύριο παιδιά που ζουν εκεί, καθώς σχεδόν 40 πεθαίνουν καθημερινά εδώ και έναν χρόνο, υποστηρίζει η Unicef.

Έναν και πλέον χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, «τα παιδιά εξακολουθούν να υφίστανται καθημερινά απερίγραπτα βάσανα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, Τζέιμς Έλντερ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη. «Η Γάζα είναι η πραγματική ενσάρκωση της κόλασης επί της γης για το ένα εκατομμύριο παιδιά της. Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέσα, όσο εμείς παρακολουθούμε τις φρικτές επιπτώσεις των αεροπορικών πληγμάτων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων», σημείωσε.

«Εάν αυτό το επίπεδο φρίκης δεν ξυπνά την ανθρωπιά μας και δεν μας ωθεί να δράσουμε, τότε τι θα την ξυπνήσει;» διερωτήθηκε.

Μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, που αποτέλεσε την αφορμή για τον πόλεμο, «συντηρητικές» εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 14.100 παιδιά που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Αυτό σημαίνει ότι «περίπου 35 με 40 κορίτσια και αγόρια σκοτώνονται καθημερινά στη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου», πρόσθεσε ο Έλντερ, υπογραμμίζοντας ότι πολλά θύματα παραμένουν θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα.

Όσο για τους επιζώντες, δεν έχουν πού να πάνε για να είναι ασφαλείς. «Πού θα μπορούσαν να πάνε τα παιδιά και οι οικογένειές τους; Δεν είναι ασφαλείς στα σχολεία και τα καταφύγια. Δεν είναι ασφαλείς στα νοσοκομεία. Και σίγουρα δεν είναι ασφαλείς στους καταυλισμούς όπου επικρατεί συνωστισμός» είπε ο Έλντερ.

Ο εκπρόσωπος περιέγραψε πώς είναι η ζωή ενός παιδιού στη Γάζα φέρνοντας ως παράδειγμα ένα κοριτσάκι 7 ετών, την Καμάρ, που χτυπήθηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στον καταυλισμό της Τζαμπάλια. Το μοναδικό νοσοκομείο όπου θα μπορούσε να μεταφερθεί, μια μαιευτική κλινική, ήταν υπό πολιορκία επί 20 ημέρες. Καθώς δεν μπορούσε να μετακινηθεί και το νοσοκομείο δεν διέθετε τα μέσα για να αντιμετωπίσουν τη μόλυνση στο πόδι της, οι γιατροί το ακρωτηρίασαν. Η Καμάρ, η μητέρα και η αδελφή της, που είχε επίσης τραυματιστεί, αναγκάστηκαν κατόπιν να φύγουν προς τα νότια, με τα πόδια.

«Σήμερα ζουν σε μια καταξεσκιμένη σκηνή, με στάσιμα νερά τριγύρω».

Τον περασμένο Οκτώβριο η Unicef ανέφερε ότι η Γάζα μετατράπηκε σε «νεκροταφείο για χιλιάδες παιδιά». Δύο μήνες μετά, χαρακτήρισε τον θύλακα ως «την πιο επικίνδυνη περιοχή του κόσμου για τα παιδιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.