Μια σειρά από έγγραφα που υπέστησαν σοβαρές διορθώσεις αναφορικά με την ποινική υπόθεση του 2020 εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ο ειδικός εισαγγελέας, Τζακ Σμιθ.

Υπάρχουν σχεδόν 2.000 σελίδες εγγράφων που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή και φαίνεται να είναι εντελώς αναδιατυπωμένες.

Τα διορθωμένα παραρτήματα που κατατέθηκαν στο δημόσιο φάκελο της υπόθεσης σχετίζονται με την εκτεταμένη κατάθεση του Σμιθ στις αρχές του μήνα, η οποία εξέθεσε την πληρέστερη εικόνα του για την υπόθεση κατά του Τραμπ και την πεποίθηση του ότι οι ενέργειές του γύρω από τις εκλογές του 2020 δεν πρέπει να προστατεύονται από την προεδρική ασυλία.

Πρόκειται για έναν τόμο γεμάτο με σφραγισμένες σελίδες, καθώς και tweets και άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τραμπ, την εκστρατεία και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ένα από τα tweets περιλαμβάνει την ανάρτηση του Τραμπ ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς «δεν είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει» εκείνη την ημέρα για να υποστηρίξει την προσπάθειά του να αλλάξει τα εκλογικά αποτελέσματα.

Άλλοι περιλαμβάνουν μυριάδες ισχυρισμούς για νοθεία ψηφοφόρων κατά τις εκλογές του 2020.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι αυτά τα tweets του Τραμπ θα πρέπει να επιτραπεί να χρησιμοποιηθούν στη δίκη επειδή ήταν προσωπικής φύσης ή μέρος των προεκλογικών του προσπαθειών και όχι στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων του ως πρόεδρος.

Τα έγγραφα κυκλοφόρησαν μια ημέρα αφότου η δικαστής Tanya Chutkan απέρριψε την πρόταση του Τραμπ να σταματήσει τη δημοσίευσή τους. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ανάρτηση των εγγράφων τώρα θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών και τους ζήτησε να παραμείνουν σφραγισμένοι μέχρι την ημέρα των εκλογών.

«Εάν το δικαστήριο απέκρυψε πληροφορίες στις οποίες το κοινό είχε δικαίωμα πρόσβασης μόνο λόγω των πιθανών πολιτικών συνεπειών της απελευθέρωσής τους, αυτή η απόκρυψη θα μπορούσε από μόνη της να συνιστά –ή να φαίνεται ότι είναι– εκλογική παρέμβαση», ανέφερε η Chutkan αργά την Πέμπτη.

Άλλος τόμος περιέχει υπομνήματα από τον δικηγόρο John Eastman σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τον Πενς και το πώς να απορρίψει την πιστοποίηση του Κογκρέσου για τις εκλογές του 2020. Ο τόμος περιλαμβάνει, επίσης, μια δημόσια δήλωση του Τραμπ το βράδυ πριν από τις 6 Ιανουαρίου, με την οποία ισχυριζόταν ότι αυτός και ο Πενς συμφωνούσαν σχετικά με την απόρριψη πιστοποίηση του Κογκρέσου, τις προετοιμασμένες παρατηρήσεις του Τραμπ για την ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συγκέντρωση χρημάτων που εστάλησαν από την εκστρατεία του το 2020 τις ημέρες αυτές, πριν τις 6 Ιανουαρίου.

Η επιστολή του Πενς προς το Κογκρέσο στις 6 Ιανουαρίου που εξηγούσε γιατί δεν μπορούσε να απορρίψει την πιστοποίηση των εκλογών και ένα αντίγραφο του δημαρχείου του CNN του 2023 του Τραμπ περιλαμβάνονται επίσης στα έγγραφα.

Τα διασκευασμένα αρχεία αναμενόταν να περιλαμβάνουν μια σειρά από υλικά, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων της μεγάλης κριτικής επιτροπής και σημειώσεων από συνεντεύξεις του FBI που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της πολυετούς έρευνας.

Οι εισαγγελείς έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για τέσσερα εγκλήματα που προέρχονται από τις πράξεις του μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Ο Τραμπ δήλωσε αθώος.

Με απόφασή του το καλοκαίρι, το Ανώτατο Δικαστήριο είπε ότι ο Τραμπ απολαμβάνει μερικής προεδρικής ασυλίας για φερόμενα εγκλήματα που διέπραξε ενώ ήταν στην εξουσία. Η Chutkan πρέπει τώρα να αποφασίσει πώς θα εφαρμόσει αυτή την απόφαση στην παρούσα υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.