Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη καθώς ένας επιχειρηματίας από το Μόντρεαλ, ο Luciano Frattolin, συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης του, Μελίνας Frattolin, η οποία βρέθηκε νεκρή σε λίμνη σε δασώδη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα της άτυχης μικρής, είναι ελληνικής καταγωγής και την ημέρα της δολοφονίας ο πρώην σύζυγος θα της επέστρεφε το παιδί τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 19 Ιουλίου, όταν ο πατέρας τηλεφώνησε στο 911 δηλώνοντας πως η κόρη του είχε απαχθεί από χώρο στάθμευσης κοντά στη λίμνη George, περιοχή γνωστή για τις τουριστικές της δραστηριότητες. Άμεσα εκδόθηκε Amber Alert με στόχο τον εντοπισμό της μικρής.

Ο Luciano Frattolin, κατηγορείται για φόνο και απόκρυψη πτώματος σχετικά με τον θάνατο της κόρης του, Melina Frattolin. (Φωτογραφία Αστυνομία Νέας Υόρκης μέσω AP)

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν πολλές αντιφάσεις στην κατάθεση του Frattolin. Αρχικά ανέφερε πως έχασε την κόρη του μετά την έξοδό του από ένα δάσος, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι δύο άγνωστοι άνδρες την απήγαγαν και την έβαλαν σε λευκό βαν. Οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύστηκαν μετά από έρευνα και ανάλυση βίντεο επιτήρησης που τον έδειχνε με τη Μελίνα σε κοντινή περιοχή, όπου η μικρή φαινόταν να μην κινδυνεύει.

New York State Police have charged Luciano Frattolin from Canada with second-degree murder following the discovery of his 9-year-old daughter, Melina Galanis Frattolin, whose body was found in Ticonderoga.



FULL STORY >> https://t.co/9A54407SRe pic.twitter.com/u45HZx169t — CNY Central (@CNYCentral) July 21, 2025

Melina Frattolin arrest made as girl, 9, found dead after dad claimed stranger abducted her https://t.co/DXtCDHnP7g — Daily Mail (@DailyMail) July 21, 2025

Την επόμενη μέρα, το πτώμα της Μελίνας βρέθηκε από δασοφύλακες μέσα σε λιμνούλα κοντά στην πόλη Ticonderoga, περίπου 48 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης George. Το σώμα ήταν κρυμμένο κάτω από κορμό δέντρου, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Ο Frattolin, που περιγράφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «τρυφερός πατέρας» και χαρακτήριζε την κόρη του ως «το φως της ζωής του», δηλώνει αθώος, ωστόσο η αστυνομία τον κατηγορεί για φόνο δεύτερου βαθμού και απόκρυψη πτώματος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φόνος πιθανότατα συνέβη μετά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της Μελίνας με τη μητέρα της και πριν την κλήση στο 911.

Η μητέρα της μικρής, με την οποία ζούσε στο Μόντρεαλ, είναι σε διάσταση με τον πατέρα από το 2019, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση σχετικά με την τραγική αυτή υπόθεση.

Η κοινότητα στο Μόντρεαλ και στις περιοχές όπου βρέθηκε η Μελίνα παρακολουθεί με θλίψη τις εξελίξεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

