Έτοιμες να αποχωρήσουν από την UNESCO είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αποσύρει τη χώρα από διεθνείς θεσμούς τους οποίους έχει επικρίνει εδώ και καιρό, ανέφερε την Τρίτη η New York Post, επικαλούμενη δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τον οργανισμό με έδρα το Παρίσι, ο οποίος ιδρύθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την προώθηση της ειρήνης μέσω της διεθνούς συνεργασίας στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Ο Τραμπ έκανε παρόμοια βήματα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αποχωρώντας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέτρεψε αυτές τις αποφάσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2021, επιστρέφοντας τις ΗΠΑ στην UNESCO, στον ΠΟΥ και στη συμφωνία για το κλίμα.

Μετά την επιστροφή ωστόσο του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, τα πράγματα ανατρέπονται και πάλι με τις ΗΠΑ να αποσύρονται για άλλη μια φορά από αυτούς τους παγκόσμιους οργανισμούς. Η κυβέρνηση διέταξε επίσης μια 90ήμερη παύση σε όλη την εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ, προκειμένου να αξιολογηθεί η ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά εντάχθηκαν στην UNESCO κατά την ίδρυσή της το 1945, αλλά αποσύρθηκαν για πρώτη φορά το 1984 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποτιθέμενη οικονομική κακοδιαχείριση και την αντι-αμερικανική προκατάληψη, επιστρέφοντας σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, το 2003 υπό τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους, ο οποίος τότε δήλωσε ότι ο οργανισμός είχε προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Αξιωματούχοι της UNESCO δήλωσαν ότι ο οργανισμός εξαρτάται ήδη πολύ λιγότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι στο παρελθόν, αλλά η κίνηση αυτή θα επηρεάσει παρ' όλα αυτά τον οργανισμό, με περιορισμένο αντίκτυπο στα προγράμματα που χρηματοδοτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν περίπου το 8% του συνολικού προϋπολογισμού της UNESCO, από περίπου 20% την εποχή που ο Τραμπ απέσυρε για πρώτη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον οργανισμό.

