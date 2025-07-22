Για το ουκρανικό ζήτημα και τον τρίτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που θα διεξαχθεί αυτή τη βδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, μίλησε στους δημοσιογράφους σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ λέγοντας χαρακτηριστικά να μην περιμένουν θαύματα.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε επίσης να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις στην κατηγορία των θαυμάτων - είναι σχεδόν αδύνατο στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Σκοπεύουμε να επιδιώξουμε τα συμφέροντά μας, σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εκπληρώσουμε τα καθήκοντα που θέσαμε στους εαυτούς μας από την αρχή» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν μπορούσε να δώσει μια εικόνα για το πώς βλέπει το Κρεμλίνο το πιθανό χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν μπορεί να δώσει καμία καθοδήγηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει πριν μπορέσουμε να μιλήσουμε για την πιθανότητα ορισμένων συναντήσεων υψηλού επιπέδου», είπε μια ημέρα αφότου ο Ζελένσκι ανανέωσε την έκκλησή του για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι το Κίεβο έχει στείλει στη Μόσχα προσφορά για τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα και ότι επιθυμεί να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.