Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ένα 24ωρο μετά τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως μετά τη συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα, χαρακτήρισε την επικοινωνία «πολύ καλή».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον συντονισμό των αιτημάτων Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικλ Γουόλτς, να δώσουν μια λεπτομερή περιγραφή των συζητήσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση για τα σημεία που εξετάστηκαν αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένει να μιλήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ αργότερα την Τετάρτη για να «συζητήσουν τις λεπτομέρειες των επόμενων βημάτων» μετά την επικοινωνία του Αμερικανού ηγέτη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ την Τρίτη, ο Πούτιν συμφώνησε σε μια περιορισμένη εκεχειρία που θα σταματά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Η πρόταση αυτή δεν ανταποκρίνεται στη 30ήμερη άνευ όρων εκεχειρία, την οποία είχε αποδεχθεί το Κίεβο ύστερα από παρότρυνση της Ουάσιγκτον.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Μόλις ολοκλήρωσα μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Διήρκεσε περίπου μία ώρα. Μεγάλο μέρος της συζήτησης βασίστηκε στην επικοινωνία που είχα χθες με τον Πρόεδρο Πούτιν, με στόχο τον συντονισμό της Ρωσίας και της Ουκρανίας όσον αφορά τα αιτήματα και τις ανάγκες τους. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα ζητήσω από τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικλ Γουόλτζ, να δώσουν μια ακριβή περιγραφή των σημείων που συζητήθηκαν. Η σχετική δήλωση θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.



Just completed a very good telephone call with President Zelenskyy of Ukraine. It lasted approximately one hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 19, 2025

Πηγή: skai.gr

