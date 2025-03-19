Στην πρώτη του ανακοίνωση μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, το γραφείο του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η προεδρία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον Ερντογάν ενάντια σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «παράλογη εκστρατεία δυσφήμισης».

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου συνελήφθη και προφυλακίστηκε την Τετάρτη προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιμάμογλου έκανε λόγο για «ψέματα, τις συνωμοσίες και τις παγίδες» εναντίον του.

Ο Ιμάμογλου τέθηκε υπό κράτηση νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του και είναι ένα από τα περίπου 100 άτομα που κρατούνται στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη, δωροδοκία και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο περιφερειάρχες της Κωνσταντινούπολης, και οι δύο από το κόμμα του Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος κατήγγειλε με μήνυμά του τη σύλληψή του, κατηγορώντας τις αρχές πως χρησιμοποιούν την αστυνομία, ως «όπλο», ενώ και το κόμμα του χαρακτήρισε αβάσιμες της κατηγορίες, λέγοντας πως είναι «πολιτικά υποκινούμενες».

Ο Ιμάμογλου είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Τουρκίας και θεωρείται φαβορί για την προεδρία. Πέρυσι, κέρδισε τον εκλεκτό υποψήφιο του Ερντογάν για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης και την Κυριακή επρόκειτο να οριστεί υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, της κύριας ομάδας της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

