Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών προσάρμοσε τις ταξιδιωτικές του συστάσεις για τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας τους γερμανούς πολίτες ότι «προκαταρκτικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό παραμονής ή ακόμη και μια ελαφρά παράταση της άδειας ταξιδιού μπορεί να οδηγήσουν σε σύλληψη ή απέλαση κατά την είσοδο ή την έξοδο», αναφέρεται στον ιστότοπο του υπουργείου.

Η γερμανική κυβέρνηση αντιδρά με αυτόν τον τρόπο στις πρόσφατες μεμονωμένες συλλήψεις και απελάσεις Γερμανών στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος του υπουργείου εξήγησε επίσης ότι «τα περιστατικά της περασμένης εβδομάδας που αφορούσαν Γερμανούς πολίτες που εισέρχονταν στις ΗΠΑ ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπ'όψιν».

Η αλλαγή στις συστάσεις για τις ΗΠΑ διευκρινίστηκε ωστόσο ότι δεν σχετίζεται με ταξιδιωτική προειδοποίηση. Χθες αποφασίστηκε να προσαρμοστούν οι ταξιδιωτικές συμβουλές και οι συμβουλές ασφαλείας για τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σχετικά με τους ελέγχους εισόδου. «Διευκρινίσαμε και τώρα τονίζουμε ξεκάθαρα ότι μια εξουσιοδότηση ESTA ή μια αμερικανική βίζα δεν σας δίνει πάντα το δικαίωμα να εισέλθετε στις ΗΠΑ», είπε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «η τελική απόφαση για το αν ένα άτομο μπορεί να εισέλθει στις ΗΠΑ εναπόκειται στις αμερικανικές συνοριακές αρχές», επισημαίνοντας ότι «αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ισχύει το ίδιο και στη Γερμανία».

