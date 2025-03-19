Kommersant: Ο Πούτιν θέλει να αναγνωρίσει ο Τραμπ ως ρωσικά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει επισήμως και τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που έχει προσαρτήσει η Μόσχα πέρα από την Κριμαία, ως αντάλλαγμα για να μην διεκδικήσει άλλα ουκρανικά εδάφη, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που συμμετείχαν σε μια κεκλεισμένων των θυρών επιχειρηματική εκδήλωση με τον Πούτιν την Τρίτη, η Kommersant αναφέρει ότι ο Πούτιν επιδιώκει οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν επίσημα το Λουχάνσκ, το Ντόνετσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα ως τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πέρα από την Κριμαία, την οποία η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Η Ρωσία, αν προελαύνει στο πεδίο της μάχης, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ελέγξει πλήρως καμία από τις τέσσερις περιοχές ανωτέρω περιοχές, όπως σημειώνει το Reuters.

Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση των εν λόγω περιοχών ως ρωσικών και εφόσον αυτό συμβεί «στο εγγύς μέλλον», η Kommersant σημειώνει ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεσμευθεί ότι δεν θα διεκδικήσει το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού και άλλα ουκρανικά εδάφη.

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα της Kommersant την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν συζήτησαν το συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Τρίτη.

Ωστόσο, επιβεβαίωσε, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ότι ο Πούτιν συζήτησε τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου με την Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης της Τρίτης με μέλη της ρωσικής επιχειρηματικής ελίτ.

Ο Πεσκόφ δεν επιβεβαίωσε, όμως, εάν ο Πούτιν αναφέρθηκε ειδικά στο αίτημά του να αναγνωρίσουν οι ΗΠΑ τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές, εκτός από την Κριμαία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το Ελσίνκι όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη ως ρωσικά, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο.

