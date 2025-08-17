Μετά από μια αμφιλεγόμενη συνάντηση με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν στη βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας το απόγευμα της Παρασκευής για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος», αλλά δεν κατέληξαν σε κανένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνει ο Independent.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News πριν από τη συνάντηση ότι «δεν θα είναι ευχαριστημένος» αν φύγει χωρίς «κάποια μορφή εκεχειρίας». Ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε στάση το πρωί του Σαββάτου, γράφοντας στο Truth Social, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει να επιδιώξουν μια ειρηνευτική συμφωνία, αντί για εκεχειρία.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Ζελένσκι μετά τη σύνοδο κορυφής. Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε τη συζήτηση ως «μακρά και ουσιαστική». Τώρα κατευθύνεται προς τον Λευκό Οίκο για μια προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στη συνάντηση, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν στoυς New York Times.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στο Fox News ότι θα συμβουλεύσει τον Ζελένσκι να «κάνει μια συμφωνία» με τη Ρωσία.

«Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και αυτοί δεν είναι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αν «όλα πάνε καλά», θα συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν.

«Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πολύ σεβαστού γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Τραμπ. «Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερμάτιζε τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται», επεσήμανε.

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι ενημερώθηκαν για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν.

«Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δώσουν εγγυήσεις ασφάλειας», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης», τόνισε.

Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ διήρκεσε περισσότερο από 90 λεπτά.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν «δεν πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ή εάν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει την ειλικρινή λήξη του πολέμου».

«Σύμφωνα με τον Πούτιν, μια ειρηνευτική συμφωνία συνεπάγεται διάφορα επικίνδυνα πράγματα – τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τις παράλογες απαιτήσεις του για αποναζιστικοποίηση και αποστρατιωτικοποίηση, τη ρωσική γλώσσα και τη ρωσική εκκλησία», δήλωσε στο Reuters ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου.

«Το όραμά μας είναι η κατάπαυση του πυρός και μετά όλα τα άλλα. Γιατί; Επειδή αν διαπραγματευτούμε πριν από την κατάπαυση του πυρός, αυτό δημιουργεί υψηλό κίνδυνο εκβιασμού για την Ουκρανία», ανέφερε ο Σεργκέι Λεσένκο, σύμβουλος του επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, σύμφωνα με το CNN.

Ο Πούτιν θέλει η Ουκρανία να παραδώσει περιοχές

Στη συνάντησή τους, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ για να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με τουςFinancial Times, οι οποίοι επικαλούνται τέσσερα άτομα με άμεση γνώση της συζήτησης. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται εντός του Ντονμπάς, την καρδιά της βιομηχανίας της Ουκρανίας.

Η κίνηση αυτή θα έδινε στη Ρωσία τον έλεγχο ενός εδάφους που οι δυνάμεις της έχουν καταλάβει εν μέρει για περισσότερα από 10 χρόνια, σύμφωνα με την Financial Times. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν φέρεται να είπε ότι θα παγώσει τις δυνάμεις του στην πρώτη γραμμή, στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια. Ο Τραμπ μετέφερε στη συνέχεια αυτό το μήνυμα στον Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η εφημερίδα New York Times αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι πιστεύει ότι η ειρήνη θα μπορούσε να επιτευχθεί αν ο Ζελένσκι παραχωρούσε το υπόλοιπο του Ντονμπάς στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν είπε ότι θα εξασφάλιζε κατάπαυση του πυρός στο υπόλοιπο της Ουκρανίας και θα έδινε γραπτή υπόσχεση ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα.

Η τελευταία συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε για τελευταία φορά με τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Βανς και άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο. Ωστόσο, η συνάντηση γρήγορα κατέληξε σε χάος. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι «παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», ενώ ο Βανς ισχυρίστηκε ότι ο Ουκρανός ηγέτης ήταν «ασεβής» και «αχάριστος».

«Δεν έχεις τα χαρτιά αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι τον Μάρτιο. «Μαζί μας, αρχίζεις να έχεις χαρτιά... παίζεις με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων».

Ο Μπράιαν Γκλεν, ανταποκριτής του συντηρητικού δικτύου Real America’s Voice, ρώτησε τον Ζελένσκι γιατί δεν φορούσε κοστούμι στη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Ο Βανς χαμογέλασε στην ερώτηση.

«Γιατί δεν φοράς κοστούμι; Είσαι στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας αυτής της χώρας και αρνείσαι να φοράς κοστούμι», είπε ο Γκλεν.

«Θα φορέσω κοστούμι μετά το τέλος αυτού του πολέμου. Ίσως κάτι σαν το δικό σου, ίσως κάτι καλύτερο», απάντησε ο Ζελένσκι.

Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό του Ζελένσκι

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες και ένα πρόσωπο που έχει γνώσης της κατάστασης, υπάρχουν σχέδια να σταλεί τουλάχιστον ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Τραμπ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, μαζί με τον Ζελένσκι στην επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα όπου θα συναντηθεί με τον Τραμπ, σημειώνει το Politico. Η ιδέα είναι ότι ο Στουμπ μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν εντάσεων μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι και να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε τυχόν περαιτέρω συνομιλίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με τον Τραμπ, ενδέχεται επίσης να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται άτομο με γνώση της κατάστασης.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ θα ηγηθούν την Κυριακή μιας τηλεδιάσκεψης μεταξύ της «συμμαχίας των προθύμων», χωρών που έχουν δηλώσει ότι θα παράσχουν στρατεύματα και υποστήριξη στην Ουκρανία στο τέλος του πολέμου, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο.

