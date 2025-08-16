Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ολοκλήρωσαν τη σύνοδό τους στην Αλάσκα την Παρασκευή χωρίς να ανακοινώσουν συμφωνία σε κανένα από τα ζητήματα, αλλά κυρίως όχι σε εκείνο που ο Τραμπ είχε θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα στην ατζέντα του, τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σύντομη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ και του Πούτιν έδειξε πως δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει ορισμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ότι ίσως υπάρξει μελλοντική συνάντηση με τον Πούτιν – πιθανόν ακόμη και στη Μόσχα – αλλά, πέρα από αυτό, δεν ανακοινώθηκε τίποτα συγκεκριμένο που να υποδηλώνει ότι πλησιάζει συμφωνία. Ουσιαστικά, ο Πούτιν κέρδισε μια συνάντηση επί αμερικανικού εδάφους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τερματίζοντας τη διεθνή του απομόνωση, χωρίς καμία απόδειξη ότι παραχώρησε κάτι.

Και οι δύο, Τραμπ και Πούτιν, έδωσαν μόνο ασαφείς λεπτομέρειες για τη συζήτησή τους στη συνέντευξη Τύπου διάρκειας 12 λεπτών, κατά την οποία κανένας από τους δύο ηγέτες δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, «εξαιρετικά παραγωγική», αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», είπε ο Τραμπ την Παρασκευή στην Άνκορατζ της Αλάσκας, καθώς στεκόταν δίπλα στον Πούτιν σε μια κοινή εκδήλωση που ακολούθησε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια, πρόσωπο με πρόσωπο, συνάντηση των δύο ηγετών.

«Είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε, τα περισσότερα μάλιστα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο-τρία σημαντικά στα οποία δεν έχουμε φτάσει ακόμη, αλλά έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η κοινή εμφάνιση Τραμπ-Πούτιν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να στέκεται δίπλα σε έναν ηγέτη που θεωρείται διεθνώς παρίας από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022, επισφράγισε μια ημέρα με έντονες εικόνες, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg. Αν και ο Τραμπ είχε υποβαθμίσει τις προσδοκίες για τη σύνοδο, δηλώνοντας ακόμη και κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το Air Force One ότι θα «αποχωρούσε» αν οι συνομιλίες δεν πήγαιναν καλά, τελικά μίλησε με τον Πούτιν για περισσότερο από δυόμισι ώρες, περισσότερο και από τις συνομιλίες της συνόδου του 2018 στο Ελσίνκι.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες χρήσιμες και είπε ότι διεξήχθησαν «σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα». Υποστήριξε ότι η Ουκρανία ήταν μόνο ένα από τα πολλά θέματα που συζητήθηκαν, επισημαίνοντας τις δυνατότητες για ενίσχυση της εμπορικής και της επιχειρηματικής συνεργασίας, αλλά και για την Αρκτική και την εξερεύνηση του διαστήματος.

Μάλιστα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησαν να εννοηθεί ότι κατέληξαν σε συμφωνία για ορισμένα ζητήματα – χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποια ήταν αυτά. Στη συνέχεια, ο Πούτιν προχώρησε σε μία όχι και τόσο έμμεση προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ουκρανία να μην υπονομεύσουν την όποια πρόοδο οι δύο ηγέτες ισχυρίστηκαν ότι σημείωσαν.

«Θα ήθελα να ελπίζω ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μαζί θα μας φέρει πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία. Περιμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα το εκλάβουν αυτό εποικοδομητικά και δεν θα βάλουν εμπόδια. Δεν θα επιχειρήσουν, μέσω παρασκηνιακών κινήσεων, να προκαλέσουν ενέργειες που θα τορπιλίσουν τη διαφαινόμενη πρόοδο», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι είναι σημαντικό οι χώρες να «γυρίσουν σελίδα». Κλείνοντας, πρότεινε στα αγγλικά η επόμενη συνάντηση με τον Τραμπ να γίνει στη Μόσχα, πρόταση την οποία ο Τραμπ δεν απέρριψε.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι αν δεν εξασφάλιζε κατάπαυση του πυρός στην Αλάσκα, θα επέβαλλε «σοβαρές συνέπειες» στη Ρωσία και ίσως αποχωρούσε πλήρως από την ειρηνευτική διαδικασία που ο ίδιος ξεκίνησε. Τώρα, χωρίς συμφωνία στα χέρια του, είναι ασαφές τι θα πράξει. Το βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί, κάτι που είναι αρνητικό για την Ουκρανία και θετικό για τη Ρωσία, καθώς ο Πούτιν δεν δείχνει πρόθεση να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Η σύνοδος της Παρασκευής ξεκίνησε με μια άκρως σκηνοθετημένη υποδοχή, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος, την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στον διάδρομο προσγείωσης, με τον Τραμπ να χειροκροτεί καθώς πλησίαζε ο Πούτιν και να τον καλωσορίζει με θερμή χειραψία και ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο.

Μια εναέρια επίδειξη ισχύος από τις ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχε βομβαρδιστικό B-2, συνδυάστηκε με φιλικές κινήσεις, καθώς ο Τραμπ τοποθέτησε το χέρι του στην πλάτη του Πούτιν και αντάλλαξε μαζί του κουβέντες, πριν επιβιβαστούν στη λιμουζίνα του Αμερικανού προέδρου με προορισμό τον χώρο της συνόδου.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προβάλλει τη στενή σχέση του με τον Πούτιν. Ωστόσο, η αρχική αυτή οικειότητα έμοιαζε να έχει υποχωρήσει στη συνέντευξη Τύπου, όπου εμφανίστηκε κουρασμένος και εκνευρισμένος μετά από μια συνάντηση περίπου δυόμισι ωρών. Αν και είχε προγραμματιστεί να ακολουθήσει και δεύτερη συνάντηση, οι δύο ηγέτες κατευθύνθηκαν απευθείας στη συνέντευξη Τύπου, χωρίς καμία ουσιαστική ανακοίνωση.

Πριν από τις συνομιλίες, Ευρωπαίοι σύμμαχοι είχαν εκφράσει ανησυχία ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στον Πούτιν ή να συνάψει μια ευρεία συμφωνία που θα περιλάμβανε ανταλλαγές εδαφών με τη συγκατάθεση του Κιέβου.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο BBC, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, στη συνέντευξη Τύπου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε ξανά για τις «ρίζες» της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι μόνο η εξάλειψή τους θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Μεταφρασμένο στη «γλώσσα του Κρεμλίνου», αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να στοχεύει στον αρχικό σκοπό της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» – τη διάλυση της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους.

Τριάμισι χρόνια δυτικών προσπαθειών δεν κατάφεραν να μεταπείσουν τον Πούτιν και η σύνοδος της Αλάσκας δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η αβεβαιότητα που παραμένει μετά τη συνάντηση είναι επίσης ανησυχητική και προκαλεί ερωτήματα για το τι θα επακολουθήσει. Εάν, δηλαδή, θα συνεχιστούν οι ρωσικές επιθέσεις με αμείωτη ένταση.



