Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να εκδιώξει τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, καθώς ένα μωρό σε σκηνή ήταν μεταξύ των θυμάτων των τελευταίων επιθέσεων, σημειώνει ο Guardian.

Ο στρατός ισχυρίζεται ότι εκτοπίζει τον πληθυσμό «για να διασφαλίσει την ασφάλειά του», ακόμη και όταν οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν θανατηφόρες επιθέσεις σε περιοχές που είχαν προηγουμένως.

Ξεκινούν οι προετοιμασίες εκτόπισης

«Ο ισραηλινός στρατός θα αρχίσει να προετοιμάζεται για την αναγκαστική εκτόπιση των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας», ανακοίνωσε το Σάββατο, ενώ αξιωματούχοι του τομέα της υγείας ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα μωρό σε σκηνή και άτομα που ζητούσαν βοήθεια, σκοτώθηκαν στις τελευταίες επιθέσεις.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι σκοπεύει να ξεκινήσει νέα επίθεση για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής, σε ένα σχέδιο που προκάλεσε διεθνή ανησυχία. Η ισραηλινή επίθεση έχει ήδη εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους και προκαλέσει λιμό.

Στους κατοίκους της Γάζας θα παρασχεθούν σκηνές και άλλος εξοπλισμός στέγασης από την Κυριακή, πριν από τη μετεγκατάστασή τους από τις ζώνες μάχης στο νότιο τμήμα του θύλακα «για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός το Σάββατο. Δεν αναφέρθηκε πότε θα ξεκινήσει η μαζική εκτόπιση.

Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει επανειλημμένα περιοχές που είχε κηρύξει ως ασφαλείς ζώνες. Το Σάββατο, ένα μωρό κορίτσι και οι γονείς του σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε μια σκηνή στο αλ-Μουάσι, που είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη από το Ισραήλ, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου Νάσερ και μάρτυρες.

«Δυόμισι μήνες, τι έχει κάνει;» ρώτησε ο γείτονάς της, Φάτι Σουμπέιρ. «Είναι άμαχοι σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ασφαλής».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την επίθεση χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Αλ-Μουβάσι είναι πλέον μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, μετά την εκδίωξη των κατοίκων από το Ισραήλ σε αυτή την έρημη περιοχή. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει την επερχόμενη στρατιωτική του επίθεση ώστε να συμπεριλάβει την περιοχή αυτή, μαζί με την πόλη της Γάζας και τα «κεντρικά στρατόπεδα» – μια προφανής αναφορά στα πυκνοκατοικημένα στρατόπεδα προσφύγων Νουσεϊράτ και Μπουρέιτζ στο κέντρο της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας, τουλάχιστον 13 από τους Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν το Σάββατο πυροβολήθηκαν από στρατιώτες ενώ περίμεναν να παραλάβουν επισιτιστική βοήθεια κοντά σε σημεία διανομής στο βόρειο και νότιο τμήμα της περιοχής.

Υποσιτισμός στη Γάζα

Επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν 11 ακόμη θάνατοι λόγω υποσιτισμού, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα παιδί. Με αυτούς, ο αριθμός των θανάτων λόγω υποσιτισμού που οφείλονται στον ισραηλινό αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας ανέρχεται σε 251, σημειώνει ο Guardian.

Τις τελευταίες ημέρες, οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας έχουν αναφερθεί σε πιο συχνές αεροπορικές επιδρομές που στοχεύουν κατοικημένες περιοχές, ειδικά στην ανατολική και νότια πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της γειτονιάς Zeitun. Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι ο στρατός στοχεύει την περιοχή με πολεμικά αεροσκάφη, πυροβολικό και drones.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε ότι οι συνθήκες στη Ζεϊτούν επιδεινώνονται ραγδαία, καθώς οι κάτοικοι έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό εν μέσω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών.

Ανέφερε ότι περίπου 50.000 άτομα εκτιμάται ότι βρίσκονται σε αυτή την περιοχή της πόλης της Γάζας, «τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν τροφή ή νερό» και στερούνται «των βασικών αναγκών της ζωής».

Ο Γκασάν Κάσκο, 40 ετών, ο οποίος έχει καταφύγει με την οικογένειά του σε ένα σχολικό κτίριο της γειτονιάς, δήλωσε: «Δεν ξέρουμε τι σημαίνει ύπνος». Είπε ότι οι αεροπορικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί με άρματα μάχης προκαλούν «εκρήξεις που δεν σταματούν».

Ο Μπασάλ τόνισε ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί εθνοκάθαρση στο Ζεϊτούν. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο, αν και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και ισραηλινών, υποστηρίζουν ότι διαπράττει γενοκτονία.

Στην ανακοίνωσή του το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο εξοπλισμός για τα καταφύγια θα μεταφερθεί μέσω του συνοριακού σταθμού Kerem Shalom στη νότια Γάζα από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες διεθνείς οργανώσεις αρωγής, αφού πρώτα ελεγχθεί από προσωπικό του υπουργείου Άμυνας. Μέχρι τώρα, οι ισραηλινές επιθεωρήσεις και η γραφειοκρατία έχουν οδηγήσει στην απόρριψη μεγάλου μέρους της βοήθειας που προοριζόταν για την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την ανησυχία του για τα σχέδια του Ισραήλ να μετεγκαταστήσει ανθρώπους στο νότιο τμήμα της Γάζας, λέγοντας ότι αυτό θα αυξήσει τα δεινά τους.

Ωστόσο, ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών χαιρέτισε την αναγνώριση από το Ισραήλ ότι η στέγαση είναι μια επείγουσα ανάγκη και ότι θα επιτραπεί ξανά η είσοδος σκηνών και άλλου εξοπλισμού στη Γάζα.

Προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι χιλιάδες οικογένειες που ήδη υπομένουν φρικτές ανθρωπιστικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε απόγνωση αν προχωρήσει το σχέδιο για την πόλη της Γάζας.

Παλαιστίνιοι και αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών έχουν δηλώσει ότι κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει διατάξει τους κατοίκους να μετακινηθούν.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν ο εξοπλισμός των καταφυγίων προοριζόταν για τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας, ο οποίος εκτιμάται σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα σήμερα, και αν ο τόπος στον οποίο θα μεταφερθούν στο νότιο τμήμα της Γάζας θα είναι η περιοχή της Ράφα, που συνορεύει με την Αίγυπτο.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε το Σάββατο ότι τα σχέδια για τη νέα επίθεση βρίσκονται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης.

Η παλαιστινιακή μαχητική φατρία Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, δήλωσε ότι η ανακοίνωση του στρατού «ως μέρος της βίαιης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αποτελεί κατάφωρη και θρασύτατη προσβολή των διεθνών συμβάσεων».

Διαμαρτυρίες με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων και το τέλος του πολέμου αναμένονταν σε ολόκληρο το Ισραήλ την Κυριακή, με πολλές επιχειρήσεις, δήμους και πανεπιστήμια να δηλώνουν ότι θα υποστηρίξουν τους υπαλλήλους που θα απεργήσουν.

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς κάλεσαν σε «εθνική ημέρα στάσης» την Κυριακή, για να εκφράσουν την αυξανόμενη απογοήτευσή τους για τον πόλεμο. Φοβούνται ότι η επερχόμενη επίθεση θα θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους 50 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, από τους οποίους μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

