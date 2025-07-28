Υπάρχει «πραγματική πείνα» στη Γάζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σημειώνει το BBC.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τον Νετανιάχου ότι ήταν «ένα ψέμα» ο ισχυρισμός ότι το Ισραήλ τροφοδοτεί την πείνα στη Γάζα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Δεν ξέρω... αυτά τα παιδιά φαίνονται πολύ πεινασμένα».

Όλο το μέρος είναι ένα χάος

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη Σκωτία, ο Τραμπ είπε: «Κανείς δεν έχει κάνει τίποτα σπουδαίο εκεί. Όλο το μέρος είναι ένα χάος... Είπα στο Ισραήλ ότι ίσως πρέπει να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο».

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την δήλωση του επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ ότι χρειάζονται «τεράστιες ποσότητες» τροφίμων για να περιοριστεί η πείνα.

Ο Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο BBC ότι χαιρέτισε τα μέτρα του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο για να επιτραπεί περισσότερη βοήθεια στη Γάζα με τη μορφή ρίψεων από αέρος και στρατιωτικών παύσεων για να επιτραπεί στις αυτοκινητοπομπές τροφίμων να φτάσουν στους αμάχους.

Ωστόσο, είπε ότι αυτό που είχε παραδοθεί μέχρι στιγμής ήταν απλώς «μια σταγόνα στον ωκεανό» από αυτό που απαιτούνταν.

«Είναι η αρχή, αλλά οι επόμενες μέρες είναι πραγματικά καθοριστικές. Πρέπει να παραδώσουμε σε πολύ, πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Χρειαζόμαστε τεράστιες ποσότητες βοήθειας, πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι 120 φορτηγά πέρασαν την Κυριακή στη Γάζα κατά τη διάρκεια της πρώτης καθημερινής 10ωρης «τακτικής παύσης» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και ότι η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έριξαν από αέρος 28 πακέτα τροφίμων.

Λίγες ώρες μετά την ομιλία του κ. Φλέτσερ, το υπουργείο Υγείας της περιοχής, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι άλλοι 14 άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλεσμα υποσιτισμού τις τελευταίες 24 ώρες.

Αυτό ανέβασε τον συνολικό αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τον υποσιτισμό από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 σε 147, συμπεριλαμβανομένων 88 παιδιών, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το Ισραήλ αρνείται ότι υφίσταται λιμός

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει την είσοδο όλων των προμηθειών στη Γάζα, αρνήθηκε ότι υφίσταται λιμός στη Γάζα και απέρριψε τις κατηγορίες ότι ευθύνεται για τις ελλείψεις τροφίμων.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ενέργειες που, όπως είπε, θα βελτίωναν την «ανθρωπιστική αντίδραση» στη Γάζα και θα απέρριπταν «τον ψευδή ισχυρισμό περί σκόπιμης λιμοκτονίας».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει «τοπική τακτική παύση» σε τρεις περιοχές της Γάζας για 10 ώρες την ημέρα, καθώς και τη δημιουργία «καθορισμένων ασφαλών διαδρομών» για τις βοηθητικές φάλαγγες.

Ο στρατός επέτρεψε επίσης να συνεχιστούν οι ρίψεις βοήθειας που πραγματοποιούνται από ξένες χώρες, παρά τις προειδοποιήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων ότι η μέθοδος ήταν αναποτελεσματική και επικίνδυνη.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία Cogat, η οποία συντονίζει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε ότι περισσότερα από 120 φορτηγά με βοήθεια συλλέχθηκαν από τα σημεία διέλευσης από τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς την Κυριακή και ότι εκατοντάδες ακόμη φορτηγά αναμένουν την παραλαβή τους.

Ο κ. Φλέτσερ ανέφερε ότι ο ΟΗΕ είχε συγκεντρώσει λιγότερα από 100 φορτία φορτηγών σε αυτό το διάστημα και σημείωσε ότι 600 έως 700 φορτία εισέρχονταν στη Γάζα καθημερινά κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει στην κριτική του Ισραήλ προς τις υπηρεσίες του ΟΗΕ για τη μη συλλογή βοήθειας από τα σημεία διέλευσης, είπε: «Δεν πρόκειται να φύγουμε με παλέτες αν μπορούμε. Αλλά πώς θα το πετύχουμε αυτό, οι οδηγοί μας αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικούς περιορισμούς, αντιμετωπίζουν τεράστιους περιορισμούς ασφαλείας».

Πρόσθεσε επίσης, ότι τα περισσότερα από τα φορτηγά τροφίμων του ΟΗΕ λεηλατήθηκαν μετά την είσοδό τους στη Γάζα την Κυριακή.

«Τα περισσότερα από αυτά τα φορτηγά... χτυπήθηκαν από απελπισμένους μεμονωμένους πολίτες, που λιμοκτονούσαν. Το αλεύρι αφαιρέθηκε από αυτά τα φορτηγά και είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς μας», σημείωσε.

Ο κ. Φλέτσερ προειδοποίησε επίσης ότι οι ομάδες του ΟΗΕ που επιτηρούν στην περιοχή, πιστεύουν ότι οι παύσεις του ισραηλινού στρατού θα διαρκέσουν μόνο μια εβδομάδα περίπου, κάτι που, όπως είπε, θα ήταν «σαφώς ανεπαρκές όταν μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε αυτή την θηριωδία του 21ου αιώνα επί τόπου».

Απαραίτητη η εκεχειρία

«Χρειαζόμαστε μια παρατεταμένη περίοδο παράδοσης - εβδομάδες, μήνες - για να ενισχύσουμε την άμυνά μας, να σταματήσουμε αυτή την πείνα και να ενισχύσουμε ξανά τις προμήθειες. Τελικά, χρειαζόμαστε μια εκεχειρία. Οι παύσεις είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το κλειδί είναι η διακοπή της σύγκρουσης», επεσήμανε.

Την Κυριακή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι ο υποσιτισμός «βρίσκεται σε επικίνδυνη τροχιά στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων τον Ιούλιο».

Από τους 74 θανάτους που σχετίζονται με τον υποσιτισμό στη Γάζα το 2025, οι 63 σημειώθηκαν αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένων 24 παιδιών κάτω των πέντε ετών και ενός παιδιού άνω των πέντε ετών, ανέφερε ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν ήδη νεκροί κατά την άφιξή τους στα κέντρα υγείας ή πέθαναν λίγο αργότερα, με τα σώματά τους να δείχνουν σαφή σημάδια σοβαρής εξασθένησης».

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι η κρίση ήταν «εντελώς αποτρέψιμη» και καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «σκόπιμο μπλοκάρισμα και καθυστέρηση της μεγάλης κλίμακας επισιτιστικής, υγειονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η Χαμάς αρνήθηκε ότι έκλεψε ανθρωπιστική βοήθεια, και την Κυριακή οι New York Times επικαλέστηκαν ανώτερους ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που υποστήριξαν ότι ο στρατός δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις ότι είχε κλέψει συστηματικά βοήθεια από τον ΟΗΕ. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε επίσης την περασμένη εβδομάδα, ότι η ανάλυση της αμερικανικής κυβέρνησης δεν βρήκε στοιχεία συστηματικής κλοπής από τη Χαμάς.

Αρνείται την κατάσταση ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου την Κυριακή κατήγγειλε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ σκόπιμα οδηγεί στον υποσιτισμό αμάχους στη Γάζα, κάτι που θα ισοδυναμούσε με έγκλημα πολέμου.

«Τι ψέμα. Δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα και δεν υπάρχει λιμοκτονία στη Γάζα», είπε.

«Επιτρέπουμε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχαν κάτοικοι της Γάζας. Και αυτό που έχει απαγορεύσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι μια δύναμη, η Χαμάς. Και πάλι, η αντιστροφή της αλήθειας», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι παύσεις εχθροπραξιών και οι διάδρομοι του ισραηλινού στρατού σήμαιναν ότι ο ΟΗΕ «δεν είχε καμία δικαιολογία» να μην συλλέξει και να διανείμει όλη τη βοήθεια από τα περάσματα.

«Σταματήστε να ψεύδεστε. Σταματήστε να βρίσκετε δικαιολογίες. Κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε», τόνισε.

Τη Δευτέρα, τοπικές νοσοκομειακές πηγές δήλωσαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα είχαν σκοτώσει περισσότερους από 30 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αιτούντων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια επιχείρηση στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 59.821 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς.

