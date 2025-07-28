Λογαριασμός
Ικανοποίηση Ζελένσκι για το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στον Πούτιν

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την εστίασή του στο να σωθούν ζωές και να τερματιστεί αυτός ο φρικτός πόλεμος», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε τη Δευτέρα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «ξεκάθαρη αποφασιστικότητά» του να απαιτήσει επίσπευση των διαδικασιών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Σαφής στάση και δηλωμένη αποφασιστικότητα από τον @POTUS – ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, όταν πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσω της ισχύος προς την πραγματική ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την εστίασή του στο να σωθούν ζωές και να τερματιστεί αυτός ο φρικτός πόλεμος», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη και θα συνεργαστεί ακούραστα με τις ΗΠΑ για να καταστήσει και τις δύο χώρες μας ασφαλέστερες, ισχυρότερες και πιο ευημερούσες».

