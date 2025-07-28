Ο Αμερικανός πρόεδρος ΝτόναλντΤραμπ, υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν βρεθεί πέντε φορές κοντά σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Έχω μιλήσει πολύ με τον πρόεδρο Πούτιν, τα πάω πολύ καλά μαζί του», επεσήμανε σε ερώτηση δημιοσιογράφου κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη Σκωτία, αλλά πρόσθεσε ότι ο Πούτιν μετά «βγαίνει και αρχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες σε κάποια πόλη, όπως το Κίεβο, και σκοτώνει πολλούς ανθρώπους σε ένα γηροκομείο ή οτιδήποτε άλλο».

Ο Τραμπ τόνισε ότι είναι «πολύ απογοητευμένος από τον Πούτιν», προσθέτοντας ότι μπορεί να μειώσει τις 50 ημέρες που έχει δώσει σαν διορία στον Ρώσο πρόεδρο για να συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός, σημειώνει το BBC.

«Θα μειώσω αυτές τις 50 ημέρες που του έδωσα σε μικρότερο αριθμό, γιατί νομίζω ότι ήδη γνωρίζω την απάντηση για το τι πρόκειται να συμβεί», για να προσθέσει ότι θα είναι «10-12 ημέρες από σήμερα».

Αυτή η νέα προθεσμία έγινε ήδη δεκτή με ικανοποίηση στο Κίεβο.

Ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Andriy Yermak, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι «στέκεται σταθερός και μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα ειρήνης μέσω της δύναμης».

Ασπίδα προστασίας για την Χαμάς οι όμηροι

Επιπλέον, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τη βοήθεια στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, αλλά προσθέτει ότι η Χαμάς δεν θα απελευθερώσει τους τελευταίους 20 ομήρους, «καθώς είναι η ασπίδα προστασίας της».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι «ο αγώνας θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικός» μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ στο μέλλον.

Πρόσθεσε, ότι πρότεινε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ να προσεγγίσει τη σύγκρουση με «διαφορετικό τρόπο».

«Μια κατάπαυση του πυρός είναι δυνατή», επισημαίνοντας ότι θα υπήρχαν «έξι μεγάλοι πόλεμοι» αν δεν υπήρχε ο ίδιος.

Δεν παίρνει θέση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Επιπροσθετα, ανέφερε ότι δεν προτίθεται να λάβει θέση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας ότι «δεν τον πειράζει» ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ, να «πάρει θέση» επί του θέματος.

«Ψάχνω να ταΐσω τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή», επεσήμανε ο Τραμπ.

Τι ζητά από την Κίνα

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Κίνας λέγοντας ότι θα ήθελε να την δει να ανοίγει τις αγορές της στον υπόλοιπο κόσμο.

Συγκεκριμένα ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλές σχέσεις με την Κίνα και ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν στη Στοκχόλμη της Σουηδίας τη Δευτέρα.

«Έχουμε καλή σχέση με την Κίνα, αλλά η Κίνα είναι σκληρή», είπε, όταν ρωτήθηκε για τη συνάντηση. «Είμαστε όλοι σκληροί, ναι, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί... Θα ήθελα πολύ να δω την Κίνα να ανοίγει τη χώρα της».

