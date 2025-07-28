Οι Χούθι δημοσιοποίησαν βίντεο με μέλη του πληρώματος του Eternity C

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο με ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο βυθίστηκε μετά την επίθεση που είχε δεχθεί στις αρχές Ιουλίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

مشاهد للحظة إنقاذ طاقم السفينة "ETERNITY C" وشهادات للطاقم تؤكد وجهتها لميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة pic.twitter.com/DtucrC4ysB July 28, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους Χούθι, «11 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων δύο τραυματιών. Ένα πτώμα που βρέθηκε στο πλοίο, προτού αυτό βυθιστεί, μεταφέρθηκε σε νεκροτομείο».

Το ελληνικών συμφερόντων Eternity C δέχθηκε επίθεση την 7η Ιουλίου από πλωτά drones και ενόπλους που επέβαιναν σε ταχύπλοα, καθώς έπλεε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης.

Η αποστολή «Ασπίδες» της ΕΕ στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας είχε αναφέρει ότι 15 από τα 25 μέλη του πληρώματος του υπό λιβεριανή σημαία Eternity C αγνοούνταν μετά την επίθεση των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νεκρών.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες έχουν εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Τον περασμένο Μάιο είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν να επιτίθενται σε αμερικανικά πλοία με αντάλλαγμα τον τερματισμό των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον θέσεων του κινήματος στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

