Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά σήμερα Δευτέρα ότι η Temu παραβιάζει την υποχρέωση που υπέχει βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες να αξιολογεί δεόντως τους κινδύνους διάθεσης παράνομων προϊόντων στην αγορά της.

Από τα στοιχεία προέκυψε ότι ο κίνδυνος για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να συναντήσουν παράνομα προϊόντα στην πλατφόρμα είναι υψηλός. Ειδικότερα, από μια έρευνα με μυστικούς πελάτες (mystery shopping) που διεξήγαγε η Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι οι καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές στο Temu είναι πολύ πιθανό να βρουν ανάμεσα στα προσφερόμενα εμπορεύματα μη συμμορφούμενα προϊόντα, όπως παιδικά παιχνίδια και μικρά ηλεκτρονικά είδη.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές γιατί πιστεύουμε ότι τα προϊόντα που πωλούνται στην ενιαία αγορά μας είναι ασφαλή και τηρούν τους κανόνες μας. Κατά την προκαταρκτική μας άποψη, το Temu κάθε άλλο παρά αξιολογεί τους κινδύνους για τους χρήστες του σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται από την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Στην ΕΕ, η ασφάλεια των καταναλωτών στο διαδίκτυο δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η νομοθεσία μας, όπως η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, είναι το θεμέλιο για τη βελτίωση της προστασίας στο διαδίκτυο και για μια ασφαλέστερη και δικαιότερη ψηφιακή ενιαία αγορά για όλους τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες».

Η Temu από τη μεριά της με mail της στον ΣΚΑΪ σχολιάζει: «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με την Κομισιόν».

Νίκος Ανδρίτσος

