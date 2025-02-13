Τραμπ: Υπάρχει «καλή πιθανότητα» τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Για «καλή πιθανότητα» τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία κάνει λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social, αναφερόμενος στην επικοινωνία που είχε την Τετάρτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΧΘΕΣ. ΚΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΦΡΙΚΤΟ, ΠΟΛΥ ΑΙΜΑΤΗΡΟ ΠΟΛΕΜΟ!!!» έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οποιεσδήποτε διμερείς συμφωνίες για το μέλλον της που θα επιτευχθούν από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον χωρίς αυτήν, καλώντας την Ευρώπη να πάρει θέση στο διαπραγματευτικό τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σήμερα είναι σημαντικό να μην πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, στο οποίο θέλει να κάνει τα πάντα για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις διμερείς (με τις ΗΠΑ)», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι σχολίασε τη χθεσινή συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι δεν θεωρεί το τηλεφώνημα του στον Βλαντίμιρ Πούτιν αντανάκλαση των προτεραιοτήτων της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά παραδέχθηκε ότι για τον ίδιο αυτό δεν ήταν ευχάριστο.

Τη διάθεση της Ρωσίας να βρεθεί μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε το Κρεμλίνο την Πέμπτη, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο από τη Ρωσία όσο και από τις ΗΠΑ να βρεθεί μια λύση και πρόσθεσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι αυτή η λύση θα μπορούσε να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο εντυπωσιάστηκε από τη θέση του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ συμπλήρωσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών.

