Πιστόριους: Καλύτερα οι ΗΠΑ να μην κάνουν συμβιβασμούς πριν από τις διαβουλεύσεις 

Σχολιάζοντας την Πέμπτη το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει επίσης να είναι μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων.



Σε συνέντευξή του στον Guardian την Πέμπτη δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό, ειδικά εάν ο Τραμπ αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν έναν ειρηνευτικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία, όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόσθεσε ότι εάν ο Πούτιν πραγματικά εννοεί ότι θέλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, πρέπει να το αποδείξειΟ Πιστόριους προειδοποίησε επίσης ότι «θα ήταν καλύτερα οι ΗΠΑ να μην κάνουν παραχωρήσεις στη Ρωσία πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις», αναφερόμενος σε ζητήματα όπως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή τυχόν εδαφικοί συμβιβασμοί.Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία δεν θα αντιμετωπίσει απαραίτητα όλες τις ανησυχίες για τις ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή. Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να «είναι χαλαρή».Επιπλέον, ο Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ενάντια στις υπερβολικά αισιόδοξες αντιδράσεις για την προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν συνεχίζει να προκαλεί την Ευρώπη

