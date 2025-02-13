Λογαριασμός
Αιχμές Πιστόριους: Καλύτερα οι ΗΠΑ να μην κάνουν συμβιβασμούς πριν από τις διαπραγματεύσεις - Ο Πούτιν παραμένει απειλή

«Η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις, ειδικά εάν ο Τραμπ αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν έναν ειρηνευτικό ρόλο»

Πιστόριους: Καλύτερα οι ΗΠΑ να μην κάνουν συμβιβασμούς πριν από τις διαβουλεύσεις 

Σχολιάζοντας την Πέμπτη το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει επίσης να είναι μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. 

Σε συνέντευξή του στον Guardian την Πέμπτη δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό, ειδικά εάν ο Τραμπ αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν έναν ειρηνευτικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία, όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.



Πρόσθεσε ότι εάν ο Πούτιν πραγματικά εννοεί ότι θέλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, πρέπει να το αποδείξει σταματώντας τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Πιστόριους προειδοποίησε επίσης ότι «θα ήταν καλύτερα οι ΗΠΑ να μην κάνουν παραχωρήσεις στη Ρωσία πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις», αναφερόμενος σε ζητήματα όπως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή τυχόν εδαφικοί συμβιβασμοί.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία δεν θα αντιμετωπίσει απαραίτητα όλες τις ανησυχίες για τις ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή. Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να «είναι χαλαρή». 

Επιπλέον, ο Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ενάντια στις υπερβολικά αισιόδοξες αντιδράσεις για την προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν συνεχίζει να προκαλεί την Ευρώπη και παραμένει απειλή.
 
