Ζελένσκι: Δεν θα δεχθούμε καμία ειρηνευτική συμφωνία για εμάς χωρίς εμάς - Να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις και η Ευρώπη

«Σήμερα είναι σημαντικό να μην πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο του Πούτιν, στο οποίο θέλει να κάνει τα πάντα για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις διμερείς»

Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα δεχθεί καμία ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οποιεσδήποτε διμερείς συμφωνίες για το μέλλον της που θα επιτευχθούν από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον χωρίς αυτήν, καλώντας την Ευρώπη να πάρει θέση στο διαπραγματευτικό τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σήμερα είναι σημαντικό να μην πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, στο οποίο θέλει να κάνει τα πάντα για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις διμερείς (με τις ΗΠΑ)», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι σχολίασε τη χθεσινή συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι δεν θεωρεί το τηλεφώνημα του στον Βλαντίμιρ Πούτιν αντανάκλαση των προτεραιοτήτων της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά παραδέχθηκε ότι για τον ίδιο αυτό δεν ήταν ευχάριστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

