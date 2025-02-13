Στη δημοσιότητα έρχονται πλάνα από τη σύλληψη του 24χρονου Αφγανού που φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητό του σε διαδηλωτές σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας 28 άτομα.
🚨🇩🇪 Footage from the aftermath of the attack in Munich today where a car has been used to drive into a crowd of people
Latest is at least 20 injured
We can't go on like this
Germany needs to vote for real change later this month and deal with this issue once and for all pic.twitter.com/bE0dCHdzDk— Basil the Great (@Basil_TGMD) February 13, 2025
Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Μονάχου, Christian Huber, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό ανέφερε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αφγανός υπήκοος πλησίασε αρχικά τα αυτοκίνητα της αστυνομίας που υπήρχαν λόγω της συγκέντρωσης που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα, τα προσπέρασε και στη συνέχεια επιτάχυνε και έπεσε πάνω στο πλήθος.
