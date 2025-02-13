Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Μόναχο: Η στιγμή της σύλληψης του 24χρονου Αφγανού - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές για ναρκωτικά και κλοπές 

Μόναχο

Στη δημοσιότητα έρχονται πλάνα από τη σύλληψη του 24χρονου Αφγανού που φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητό του σε διαδηλωτές σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας 28 άτομα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Μονάχου, Christian Huber, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό ανέφερε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αφγανός υπήκοος πλησίασε αρχικά τα αυτοκίνητα της αστυνομίας που υπήρχαν λόγω της συγκέντρωσης που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα, τα προσπέρασε και στη συνέχεια επιτάχυνε και έπεσε πάνω στο πλήθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μόναχο Επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark