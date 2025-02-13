Τη διάθεση της Ρωσίας να βρεθεί μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε το Κρεμλίνο την Πέμπτη, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μία ημέρα νωρίτερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο από τη Ρωσία όσο και από τις ΗΠΑ να βρεθεί μια λύση και πρόσθεσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι αυτή η λύση θα μπορούσε να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο εντυπωσιάστηκε από τη θέση του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ συμπλήρωσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συνομίλησαν τηλεφωνικά για περισσότερο από μία ώρα την Τετάρτη και ο Τραμπ αργότερα δήλωσε ότι δεν είναι πρακτικό να γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ, κάται που έχει ζητήσει το Κίεβο προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας στο μέλλον.

Ερωτηθείς για το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συνάντηση με τον Πούτιν θα μπορούσε να λάβει χώρα στη Σαουδική Αραβία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν έχουν διευθετηθεί ακόμη οι λεπτομέρειες, ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος από τους δύο ηγέτες πήρε την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι «η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση ήταν της άποψης ότι πρέπει να γίνει ότι απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η υφιστάμενη κυβέρνηση, από όσο καταλάβαμε, έχει την άποψη ότι πρέπει να γίνει ότι χρειάζεται προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να επιτευχθεί ειρήνη». «Μας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο η θέση της σημερινής κυβέρνησης και είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο.

Ερωτηθείς εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν μια θέσει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι είναι πρόωρο να μιλήσουμε για το σχήμα που θα συμμετέχει στις συνομιλίες.

Όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει τον ρόλο του διαμεσολαβητή στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε και πάλι ότι απαιτείται υπομονή, προσθέτοντας πάντως ότι το Πεκίνο είναι στρατηγικός εταίρος της Ρωσίας και η Μόσχα εκτιμά ιδιαίτερα τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Πούτιν με τον Τραμπ δεν τέθηκε το θέμα της αναγνώρισης της Κριμέας ή άλλων περιοχών, ούτε και το θέμα των κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας.



Πηγή: skai.gr

