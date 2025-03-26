Ουκρανία: Επικίνδυνο να βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια σε ρωσικά χέρια

Είναι επικίνδυνο να βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια σε ρωσικά χέρια τόνισε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Η Ρωσία, αδυνατεί να διαχειριστεί την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού σημείωσε.



Δήλωσε μάλιστα ότι το Κίεβο έλαβε αναφορές για ζημιά σε δεξαμενή diesel στον υπό κατοχή πυρηνικό σταθμό. «Το καύσιμο που χύθηκε ήταν αρκετό για να τροφοδοτήσει τις γεννήτριες έκτακτης ανάγκης του σταθμού για 25 ημέρες».

Δεν διευκρίνισε από πού προήλθαν οι αναφορές, ούτε είπε πότε και πώς προκλήθηκε η ζημιά, λέγοντας μόνο ότι ήταν «άμεσο αποτέλεσμα της απερίσκεπτης αντικατάστασης από τη Ρωσία» πιστοποιημένων Ουκρανών εμπειρογνωμόνων με ρωσικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι «ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι ρωσική εγκατάσταση και η μεταφορά του ελέγχου του στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι αδύνατη».

Το ρωσικό ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι «η από κοινού λειτουργία του εργοστασίου δεν είναι αποδεκτή, καθώς θα ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί σωστά η φυσική και πυρηνική ασφάλεια του σταθμού».

Η Μόσχα, λίγη ώρα μετά τη συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα και την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την προώθηση των ρωσικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, έσπευσε να εξαιρέσει από την ατζέντα της διαπραγμάτευσης τη συζήτηση που άνοιξε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης και της Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται στα εδάφη που έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα.

