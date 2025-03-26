Ρούτε: Δεν θα γλιτώσει από το ΝΑΤΟ όποιος επιτεθεί στην Πολωνία η σε άλλο μέλος

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε σήμερα ότι "μια επίθεση εναντιον της Πολωνίας ή οποιουδήποτε άλλου συμμάχου" θα ήταν "καταστροφική", στη διάρκεια επίσκεψης στη Βαρσοβία, δίπλα στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

"Αν κάποιος αυταπατάται και νομίζει ότι μπορεί να τη γλιτώσει αν εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Πολωνίας ή οποιουδήποτε άλλου συμμάχου, θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλη τη δύναμη αυτής της αδάμαστης συμμαχίας", είπε, αναφερόμενος ονομαστικά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ακρογωνιαίος λίθος της Συμμαχίας, προβλέπει παροχή συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Ρούτε είπε πως "η Ρωσία είναι, και παραμένει, η πιο σημαντική και η πιο σοβαρή απειλή για τη Συμμαχία μας" και πως η Μόσχα μετατρέπει αυτή τη στιγμή την οικονομία της "σε πολεμική οικονομία, κάτι που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ικανότητά της να οικοδομεί τις ένοπλες δυνάμεις της".

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ χαιρέτισε σε αυτό το πλαίσιο την αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα στην Ευρώπη και στον Καναδά.

"Όμως, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, και συμφωνώ μαζί του, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς πρέπει να κάνουν περισσότερα", πρόσθεσε.

Και να διασφαλίσουν πως "σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς" η "διατλαντική σύμπραξη παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της Συμμαχίας μας, και αυτό δεν θα αλλάξει".

Η επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε πραγματοποιείται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ωθούν για έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συνομιλίες από τις οποίες οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν τεθεί στην άκρη.

"Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, όπου, ας το ομολογήσουμε, η επιρροή μας παραμένει περιορισμένη (...) θα πρέπει ακόμη περισσότερο, ως μέλη του ΝΑΤΟ, εμείς όπως και η Πολωνία, να είμαστε έτοιμοι για σενάρια που δεν έχουν γράφονται πλήρως από εμάς", είπε ο Τουσκ.

Η Πολωνία, που είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας στην οποία εισέβαλε η Ρωσία, και μοιράζεται σύνορα και με τις δύο εμπόλεμες χώρες, είναι μακράν η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ μεταξύ των μελών της Συμμαχίας, με σκοπό να αφιερώσει το 4,7% του ΑΕΠ της φέτος στην άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

