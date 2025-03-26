Τουρκία: Το X του Μασκ στη δικαιοσύνη μετά από αίτημα της Άγκυρας για μπλοκάρισμα λογαριασμών

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφυγε στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο έπειτα από αίτημα των αρχών της χώρας να μπλοκαριστούν πάνω από 100 λογαριασμοί στην πλατφόρμα του, εν μέσω ενός κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Χθες, καταθέσαμε ατομική προσφυγή στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο αμφισβητώντας μια εντολή της Τουρκικής Αρχής Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών για αποκλεισμό 126 λογαριασμών (...) στην Τουρκία», έγραψε η ομάδα επικοινωνίας του κοινωνικού δικτύου σε ανάρτηση στο X.

Η πλατφόρμα, η οποία αναφέρει ότι έχει περισσότερους από 20 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην Τουρκία, τόνισε ότι μεταξύ των λογαριασμών που ζήτησαν το μπλοκάρισμα οι τουρκικές αρχές είναι ενός μέσου ενημέρωσης επικριτικού της κυβέρνησης, η πρόσβαση στο οποίο είναι τώρα περιορισμένη στη χώρα.

Το X, που είχε ανακοινώσει ήδη από την Κυριακή ότι έλαβε αίτημα για αποκλεισμό «700 λογαριασμών δημοσιογραφικών ενώσεων, δημοσιογράφων, πολιτικών προσώπων, φοιτητών και άλλων ατόμων στην Τουρκία», επικρίνεται στη χώρα ότι έχει περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένους από αυτούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

