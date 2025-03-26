Δανός ΥΠΕΞ: Πολύ θετικό ότι ο Βανς θα επισκεφθεί μόνο την αμερικανική βάση στη Γροιλανδία

Την ικανοποίησή του εξέφρασε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών για την αλλαγή του προγράμματος του ταξιδιού αξιωματούχων των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, το οποίο θα επικεντρωθεί πλέον στην επίσκεψή τους στην αεροπορική τους βάση στην ημιαυτόνομη αυτή περιοχή της Δανίας.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό που οι Αμερικανοί ακύρωσαν την επίσκεψή τους στη γροιλανδική κοινωνία. Αντ' αυτής θα επισκεφθούν τη δική τους βάση, στο Πιτούφικ, και δεν έχουμε τίποτε ενάντια σε αυτό», σημείωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε δηλώσεις που έκανε στον ραδιοσταθμό DR.

Η προγραμματιζόμενη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στη Γροιλανδία είχε προκαλέσει διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και τον Λευκό Οίκο εν μέσω του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του νησιού από τις ΗΠΑ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η σχεδιαζόμενη επίσκεψη από την Ούσα Βανς, τη σύζυγο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στη Γροιλανδία σε δημοφιλή αγώνα δρόμου με έλκηθρα που σέρνουν σκύλοι αποτελεί μέρος "απαράδεκτης πίεσης" που ασκείται στο ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες αλλαγή των σχεδίων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας που θα επισκεφθεί τη Γροιλανδία και θα επισκεφθεί μόνον την Αμερικανική Διαστημική Βάση στο Πιτούφικ, στη βόρεια Γροιλανδία, ενώ αυτός θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, η οποία δεν θα παρακολουθήσει τον δημοφιλή αγώνα δρόμου, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Η γροιλανδική κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει επίσης ότι στην αντιπροσωπεία Αμερικανών αξιωματούχων θα μετείχε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουολτς και, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Δεν θα γίνει έτσι, σύμφωνα με τον Ράσμουσεν.

«Τα αυτοκίνητα (της αμερικανικής αντιπροσωπείας) τα οποία παραδόθηκαν πριν από μερικές μέρες επέστρεψαν σπίτι και η σύζυγος του Αμερικανού αντιπροέδρου και ο σύμβουλός του σε θέματα ασφάλειας δεν θα επισκεφθούν την γροιλανδική κοινωνία», διευκρίνισε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

«Εγώ είμαι ο υπουργός Εξωτερικών, οπότε οφείλω να μιλήσω με διπλωματικό τρόπο, αλλά από πολλές απόψεις πρόκειται για μια αριστοτεχνική στροφή για να φανεί ότι πρόκειται για κλιμάκωση, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για αποκλιμάκωση», σύμφωνα με τον ίδιο.

Από τον Δεκέμβριο και τις πρώτες φορές που ο Τραμπ εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση του τεράστιου νησιού της Αρκτικής από τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία υπογραμμίζει ότι δεν είναι προς πώλησιν, αλλά είναι «ανοιχτή σε επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.