Μετά τη συνεδρίαση της G7, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι όλοι οι ηγέτες εξέφρασαν τον στόχο τους για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε σοβαρές συζητήσεις με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και για «μεγάλες οικονομικές αναπτυξιακές συναλλαγές» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. «Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά», τόνισε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν παρευρέθηκε μαζί μου στο Οβάλ Γραφείο για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Η συνάντηση συγκλήθηκε από τον κυβερνήτη του Καναδά Τζάστιν Τριντό, που έχει την τωρινή προεδρία της G7, για να αναγνωριστεί η τρίτη επέτειος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας - ο οποίος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ του αν ήμουν πρόεδρος. Όλοι εξέφρασαν τον στόχο τους για το τέλος του πολέμου και τόνισα τη σημασία της ζωτικής σημασίας «Συμφωνίας για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, η οποία ελπίζουμε ότι θα υπογραφεί πολύ σύντομα! Αυτή η συμφωνία, η οποία είναι μια «Οικονομική Εταιρική Σχέση», θα διασφαλίσει ότι ο αμερικανικός λαός θα πάρει πίσω τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό που στάλθηκαν στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει την οικονομία της Ουκρανίας να αναπτυχθεί καθώς αυτός ο βάρβαρος και άγριος πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Ταυτόχρονα, βρίσκομαι σε σοβαρές συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον τερματισμό του Πολέμου αλλά και για τις μεγάλες οικονομικές αναπτυξιακές συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά!

«Η Ρωσία είναι ανοικτή για την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ»

Η Ρωσία είναι ανοιχτή για οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο νέος ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, απαντώντας στη δήλωση του Τραμπ για «μεγάλες οικονομικές αναπτυξιακές συναλλαγές με τη Ρωσία».

«Η Ρωσία είναι ανοικτή για την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ και πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή είναι το κλειδί για μια πιο ανθεκτική παγκόσμια οικονομία», ανέφερε σε δήλωσή του ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, που διορίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου.

Συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων αύριο στο Ριάντ

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο Ριάντ αύριο Τρίτη, σε συνέχεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών πριν από μια εβδομάδα, δήλωσε σήμερα διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη συνάντησή τους στις 18 Φεβρουαρίου, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν στη δημιουργία ενός «μηχανισμού διαβούλευσης» για να επιλύσουν τις διαφορές τους και να διορίσουν διαπραγματευτές για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες αυτές, οι πρώτες σε αυτό το επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έγιναν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν που «θρυμμάτισε» το κοινό μέτωπο της Δύσης και τη στρατηγική απομόνωσης του Ρώσου προέδρου, η οποία είχε εφαρμοστεί μετά την κίνηση του Πούτιν να εισβάλλει στη γειτονική χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα συναντήσει κατ' ιδίαν τον Πούτιν στη Σαουδική Αραβία χωρίς να αναφέρει ημερομηνία.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, «μια συνάντηση σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης» μεταξύ εκπροσώπων ΗΠΑ και Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στο Ριάντ.

Το επίπεδο εκπροσώπησης στη συνάντηση «θα είναι χαμηλότερο (από εκείνο της 18ης Φεβρουαρίου), αλλά αυτή (σ.σ. η νέα συνάντηση) παραμένει μια ένδειξη προόδου», τόνισε η πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

