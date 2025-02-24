Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο Ριάντ αύριο Τρίτη, σε συνέχεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών πριν από μια εβδομάδα, δήλωσε σήμερα διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη συνάντησή τους στις 18 Φεβρουαρίου, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν στη δημιουργία ενός «μηχανισμού διαβούλευσης» για να επιλύσουν τις διαφορές τους και να διορίσουν διαπραγματευτές για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες αυτές, οι πρώτες σε αυτό το επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έγιναν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν που «θρυμμάτισε» το κοινό μέτωπο της Δύσης και τη στρατηγική απομόνωσης του Ρώσου προέδρου, η οποία είχε εφαρμοστεί μετά την κίνηση του Πούτιν να εισβάλλει στη γειτονική χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα συναντήσει κατ' ιδίαν τον Πούτιν στη Σαουδική Αραβία χωρίς να αναφέρει ημερομηνία.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, «μια συνάντηση σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης» μεταξύ εκπροσώπων ΗΠΑ και Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στο Ριάντ.

Το επίπεδο εκπροσώπησης στη συνάντηση «θα είναι χαμηλότερο (από εκείνο της 18ης Φεβρουαρίου), αλλά αυτή (σ.σ. η νέα συνάντηση) παραμένει μια ένδειξη προόδου», τόνισε η πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

