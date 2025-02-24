Γαλλία: Aπαράδεκτο ότι η Αλγερία αρνήθηκε να δεχτεί τον «δολοφόνο της Μιλούζ»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έκρινε σήμερα "απαράδεκτο" το γεγονός ότι η Αλγερία αρνήθηκε δέκα φορές να δεχτεί "τον δολοφόνο της Μιλούζ" προτού αυτός διαπράξει τη φονική επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο στην πόλη αυτή της ανατολικής Γαλλίας.

"Ο δολοφόνος της Μιλούζ είχε παρουσιαστεί δέκα φορές στις αλγερινές αρχές ώστε η χώρα καταγωγής του να δεχτεί ότι εμείς τον στέλνουμε πίσω σε αυτήν.

Και τις δέκα φορές η απάντηση ήταν όχι. Είναι αυτό αποδεκτό; Για μένα είναι απόλυτα σαφές, είναι απαράδεκτο", δήλωσε ο πρωθυπουργός στο περιθώριο επίσκεψης στη Γεωργική Έκθεση στο Παρίσι.

Την ώρα της επίθεσης, στον δράστη είχε ήδη επιβληθεί η υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος (OQTF). Ο άνδρας τελούσε υπό δικαστική εποπτεία σε κατ 'οίκον περιορισμό.

Ο δράστης συνελήφθη μετά την επίθεση κατά την οποία σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε. Ήταν ήδη γνωστός στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη": "έφθασε παράνομα" στη Γαλλία το 2014, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό. Ο 37χρονος είχε εκτίσει πρόσφατα ποινή φυλάκισης για υποστήριξη της τρομοκρατίας.

"Η ευθύνη μας είναι να μην τον δεχτούμε", τόνισε ο Μπαϊρού, πριν προσθέσει: "Φανταστείτε την κατάσταση αν ίσχυε το αντίθετο. Τι θα έλεγαν οι αλγερινές αρχές;".

Για τον πρωθυπουργό, "πρέπει επομένως να προετοιμάσουμε τις αποφάσεις, να λάβουμε τις αποφάσεις ώστε η κυβέρνηση και οι δημόσιες αλγερινές αρχές να καταλάβουν ποια είναι η απόφαση της Γαλλίας".

Μια αναφορά στο διυπουργικό συμβούλιο ελέγχου της μετανάστευσης που έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη, η διεξαγωγή του οποίου είχε προγραμματιστεί πριν από την επίθεση στη Μιλούζ, όπου όμως μέτρα για την Αλγερία και άλλες χώρες θα συζητηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.