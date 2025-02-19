Της Αθηνάς Παπακώστα

Μόσχα και Ουάσινγκτον συμφώνησαν να ορίσουν ειδικές ομάδες εργασίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και την αποκατάσταση των διμερών τους σχέσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων απευθείας συνομιλιών τους μετά από τρία χρόνια.

Έπειτα από τεσσερισήμισι ώρες συνάντησης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για μία ειρηνική διευθέτηση για την Ουκρανία αλλά και να διερευνήσουν «τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά» μετά από τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνήσαν να ξεκινήσουν μία διαδικασία διευθέτησης της σύγκρουσης και να άρουν τα εμπόδια για τις διπλωματικές αποστολές Μόσχας-Ουάσιγκτον.

Δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα με σκοπό την επίλυση του Ουκρανικού, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συνομιλίες «χρήσιμες» και υπογράμμισε ότι και οι δύο πλευρές «άκουσαν και κατανόησαν η μία την άλλη».

«Έχω λόγους να πιστεύω ότι η αμερικανική πλευρά άρχισε να καταλαβαίνει καλύτερα τις θέσεις μας», τόνισε ο κ. Λαβρόφ.

Στο τραπέζι των συνομιλιών στο παλάτι Ντιρίγια στο Ριάντ κάθισαν από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών: ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μάικ Γουόλζ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. Τη Μόσχα εκπροσώπησαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Η είδηση έναρξης συνομιλιών ΗΠΑ – Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία έφερε αναστάτωση και ανησυχία σε Ουκρανία και Ευρώπη, που παρέμειναν εκτός. Μπορεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών να χαρακτήρισε τις συζητήσεις προκαταρκτικές, ωστόσο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον αντέδρασαν φτάνοντας στο σημείο να μετάσχουν σε έκτακτη άτυπη Σύνοδο που συγκάλεσε στο Παρίσι τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Έστειλαν δε εκ νέου μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την Άγκυρα και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλευρό του, επανέλαβε πως μία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου θα απορριφθεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των πρώτων του τοποθετήσεων μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, προσπάθησε να καθησυχάσει Βρυξέλλες και Κίεβο τονίζοντας πως ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι δίκαιος, διαρκής, βιώσιμος και αποδεκτός από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Ο κ. Ρούμπιο προσέθεσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβουλευτήκαν τους Ευρωπαίους σύμμαχους τους.

Παίρνοντας τον λόγο ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Γουόλτζ, σημείωσε ότι η ειρήνη πρέπει να είναι μόνιμη και ότι η διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει τόσο εδαφικά ζητήματα όσο και εγγυήσεις ασφαλείας.

Από την Άγκυρα, όμως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι «οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να γίνονται πίσω από την πλάτη μας» και ξεκαθάρισε πως «διπλωματία δεν σημαίνει να παραδώσουμε τα συμφέροντα και την εδαφική κυριαρχία της χώρας μας».

Λίγο νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος αναζητώντας ρόλο διαμεσολαβητή είχε ήδη τονίσει πως η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας είναι «αδιαπραγμάτευτες» για την Άγκυρα, προτείνοντας την Τουρκία ως κατάλληλο τόπο για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Για τον Μάρκο Ρούμπιο η συνάντηση στο Ριάντ ήταν «ένα πρώτο βήμα σε ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι» το οποίο όπως ανακοίνωσε θα συνεχίσει σύμφωνα με τέσσερις αρχές.

Η πρώτη αφορά στην «αποκατάσταση της λειτουργικότητας των αποστολών μας στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα», καθώς, είπε, «πρέπει να έχουμε διπλωματικές αποστολές που λειτουργούν κανονικά». Η δεύτερη αφορά τον διορισμό ομάδας υψηλού επιπέδου από πλευράς Ουάσινγκτον «για να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις και να εργαστεί για το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία με τρόπο που να είναι αποδεκτός από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη». Η τρίτη αφορά στην έναρξη των συζητήσεων για «μία συνεργασία σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο που θα μπορούσε να προκύψει έπειτα από τον τερματισμό του πολέμου» ενώ η τέταρτη και τελευταία αρχή σχετίζεται με το γεγονός ότι «οι πέντε από εμάς που ήμασταν εδώ σήμερα θα πρέπει να παραμείνουμε αφοσιωμένοι σε αυτή τη διαδικασία για να βεβαιωθούμε ότι προχωρά με παραγωγικό τρόπο».

Για τη Μόσχα αδιαπραγμάτευτος όρος παραμένει η μη περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και, συνεπώς, η μη ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Εξηγήσαμε στους Αμερικανούς συναδέλφους μας ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ και η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στη Συμμαχία συνιστά άμεση απειλή για την κυριαρχία της Ρωσίας», είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, ενώ, όσο οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, τόνιζε πως η αποτροπή ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ «δεν είναι αρκετή». Όπως εξήγησε η κ. Ζαχάροβα, η Μόσχα απαιτεί την επίσημη ακύρωση της υπόσχεσης που δόθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, ότι το Κίεβο θα μπορούσε μελλοντικά να ενταχθεί στη Συμμαχία, «διαφορετικά αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει να δηλητηριάζει την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία βάζει φρένο και στις προσπάθειες των Ευρωπαίων να βρουν τρόπο προκειμένου να είναι σε θέση να ενισχύσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας. «Η παρουσία στρατευμάτων χωρών – μελών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ακόμη και υπό διαφορετική σημαία, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών στρατών είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ τορπιλίζοντας την πρόθεση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ αλλά και της Στοκχόλμης περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία.

«Δεν θα υποκύψουμε στα "τελεσίγραφα της Ρωσίας"» διαμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνοντας την αναβολή του ταξιδιού του στο Ριάντ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, Τετάρτη. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, το Κίεβο «δεν επιθυμεί να φανεί ότι δίνει σε οτιδήποτε συνέβη στο Ριάντ οποιαδήποτε νομιμοποίηση».

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, διοργανώνει την Τετάρτη δεύτερη συνάντηση για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτή τη φορά θα συμμετάσχουν επιπλέον ευρωπαϊκά Κράτη-Μέλη, καθώς επίσης και ο Καναδάς. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό έχουν προσκληθεί η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Βέλγιο με ορισμένες χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας διεξήχθησαν λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν - ημερομηνία για την συνάντηση των οποίων δεν έχει οριστεί ακόμη - με τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου για τέλος στον πόλεμο να έχουν καταστεί σαφείς και τη Ρωσία προς το παρόν να περνά στην πλευρά των κερδισμένων.

