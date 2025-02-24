Η Γενική Συνέλευση των 193 μελών του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα το ψήφισμα που συντάχθηκε από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της για την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής με 93 ψήφους υπέρ, ενώ 65 κράτη απείχαν και 18 ψήφισαν κατά.

Η Γενική Συνέλευση επίσης υιοθέτησε όλες τις ευρωπαϊκές τροποποιήσεις επί του αμερικανικού ψηφίσματος ενώ απέρριψε τις αντίστοιχες ρωσικές επί του αμερικανικού.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε επίσης υπέρ της τροποποιημένης απόφασης που καταρτίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να απόσχουν από την ψηφοφορία του ψηφίσματος που είχαν συντάξει, αφού το 193μελές σώμα ενέκρινε τροποποιήσεις που πρότειναν ευρωπαϊκά κράτη.

Οι τροποποιήσεις στο αμερικανικό ψήφισμα περιλάμβαναν την προσθήκη αναφορών στην ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και σε μια δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Χάρτη του ΟΗΕ. Επιπλέον, το ψήφισμα επαναβεβαιώνει τη στήριξη του ΟΗΕ στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Το τροποποιημένο ψήφισμα, που είχε αρχικά συνταχθεί από τις ΗΠΑ, έλαβε 93 ψήφους υπέρ, ενώ 73 κράτη απείχαν και οκτώ καταψήφισαν.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν το κείμενό τους την Παρασκευή, προκαλώντας αντιπαράθεση με την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, οι οποίοι επί έναν μήνα διαπραγματεύονταν το δικό τους ψήφισμα.



