Roberta Flack: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια του Killing Me Softly With His Song

Μία μεγάλη απώλεια για τη soul και την R&B, σημειώθηκε σήμερα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Roberta Flack, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια πίσω από μεγάλες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένου του πολυαγαπημένου Killing Me Softly With His Song. «Είμαστε συντετριμμένοι που η ένδοξη Roberta Flack πέθανε σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου 2025», ανέφερε εκπρόσωπός της. «Πέθανε ήσυχα περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Roberta έσπασε τα στερεότυπα και τα ρεκόρ. Ήταν επίσης μια περήφανη παιδαγωγός».

Με τη χαριτωμένη παρουσία της και την ικανότητά της να αποτυπώνει με τη φωνή της όλες τις εκφάνσεις της αγάπης, η Flack θεωρείται ευρέως μία κορυφαία καλλιτέχνης της soul και της R&B.

Η Flack γεννήθηκε το 1937 στο Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας από γονείς μουσικούς. Η μητέρα της Irene ήταν επικεφαλής εκκλησιαστικής χορωδίας, που σημαίνει ότι η Flack μυήθηκε στη θρησκευτική και κλασική μουσική από νωρίς. Άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία εννέα ετών και στα 15 της έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο Howard για να σπουδάσει μουσική με πλήρη υποτροφία, μια από τις νεότερες μαθήτριες που έγιναν δεκτές στην ιστορία του σχολείου.

Στα 19 της, η νέα απόφοιτος του Howard φιλοδοξούσε να γίνει τραγουδίστρια όπερας, πριν γίνει δασκάλα στη Βόρεια Καρολίνα. Παράλληλα, η Flack άρχισε να παίζει σε νυχτερινά κέντρα τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, υιοθετώντας στοιχεία κλασικής, μπλουζ, folk, Motown και ποπ μουσικής. Η δεξιοτεχνία της οδήγησε τη Flack να εγκαταλείψει οριστικά τη διδασκαλία και να αφοσιωθεί στο τραγούδι.

Γνώρισε τον πιανίστα της σόουλ τζαζ και τραγουδιστή Les McCann, ο οποίος με τη σειρά του τη σύστησε στην Atlantic Records – στις αρχές του 1969 ηχογραφούσε το πρώτο της άλμπουμ First Take. Στις σημειώσεις της αρχικής έκδοσης, ο McCann έγραψε: «Η φωνή της άγγιξε, χτύπησε, παγίδευσε και κλώτσησε κάθε συναίσθημα που γνώρισα ποτέ. Γέλασα, έκλαψα και φώναξα ζητώντας και άλλο».

Χρειάστηκε, ωστόσο, μέχρι το 1971 και τη συμμετοχή της στη δημιουργία του soundtrack του Play Misty for Me του Clint Eastwood, προτού η διασκευή της στη folk μπαλάντα του Ewan MacColl The First Time Ever I Saw Your Face γίνει η πρώτη της μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ. Έμεινε έξι εβδομάδες στο Νο 1 το 1972, κερδίζοντας βραβείο Grammy για το ρεκόρ της χρονιάς το 1973. Το Killing Me Softly With His Song της χάρισε το ίδιο βραβείο το 1974, κάνοντας τη Flack την πρώτη καλλιτέχνη που κέρδισε δύο συνεχόμενες χρονιές (κατόρθωμα που επαναλαμβάνεται από τους U2 και την Billie Eilish). Εκείνη τη χρονιά σημείωσε άλλο ένα Νο 1 στις ΗΠΑ με το Feel Like Makin' Love.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.