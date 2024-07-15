Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε ως το «πρώτο βήμα» για την «ενότητα του Έθνους» την απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστικής να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του για την υπόθεση των απορρήτων εγγράφων.

Ωστόσο, και παρά την αναφορά του στην «ενότητα του Έθνους» ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι τα νομικά του προβλήματα είναι κατευθυνόμενα από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος πρόσθεσε ότι και οι άλλες ποινικές και αστικές υποθέσεις που αντιμετωπίζουν θα πρέπει επίσης να απορριφθούν.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Αϊλίν Κάνον, απέρριψε επισήμως τη Δευτέρα τις ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της απόκρυψης διαβαθμισμένων εγγράφων του Λευκού Οίκου.

Ο δικαστής Κανον στην απόφασή της αναφέρει ότι ο διορισμός του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ ήταν παράνομος και παραβίαζε το Σύνταγμα.

