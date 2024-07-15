Όταν δύο νεαρές Βραζιλιάνες δηλώθηκαν ως αγνοούμενες τον Σεπτέμβριο του 2022, οι οικογένειές τους και το FBI ξεκίνησαν έρευνα σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ για να τις εντοπίσουν. Το μόνο που ήξεραν, ήταν ότι είχαν πάει να ζήσουν με την influencer Kat Torres.

Η Torres έχει πλέον καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για εμπορία ανθρώπων και δουλεία εις βάρος μιας από αυτές τις δύο γυναίκες. Το BBC World Service ενημερώθηκε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον της influencer και όσον αφορά μια ακόμη γυναίκα.

Πώς το πρώην μοντέλο που «πάρταρε» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και κόσμησε το εξώφυλλο διεθνών περιοδικών έφτασε να παρασύρει τους followers της σε σεξουαλική εκμετάλλευση;

Η αρχή της κατρακύλας για την Torres

Σύμφωνα με πρώην συγκάτοικο της Torres, άρχισε να κατρακυλά από τότε που ήρθε σε επαφή με το παραισθησιογόνο ναρκωτικό ayahuasca.

Τότε άρχισε να πληρώνεται για να «συνοδεύει» πλούσιους και ισχυρούς άνδρες, που μάλιστα πλήρωναν και το διαμέρισμα στο οποίο έμενε.

Διατηρούσε έναν ιστότοπο ευεξίας που υποσχόταν στους συνδρομητές «Αγάπη, χρήματα και αυτοεκτίμηση που πάντα ονειρευόσασταν». Για επιπλέον $150 (£120) οι πελάτες θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν αποκλειστικές συνομιλίες βίντεο, στη διάρκεια των οποίων η Torres υποσχόταν ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα.

Η Άnα: Μάρτυρας-κλειδί για τη διάσωση των κοριτσιών

«Έμοιαζε σαν ελπίδα για μένα», λέει η Ana, περιγράφοντας την αντίδρασή της όταν μπήκε στη σελίδα της Torres στο Instagram το 2017.

Η Ana δεν ήταν μια από τις αγνοούμενες γυναίκες που αναζητούσε το FBI, αλλά έπεσε και αυτή θύμα του εξαναγκασμού της Torres και επρόκειτο να γίνει ο μάρτυρας-κλειδί για τη διάσωσή τους. Η Torres «τράβηξε» την Ana από μια φτωχή βραζιλιάνικη φαβέλα και την πήγε σε διεθνείς πασαρέλες και σε πάρτι με Α-listers του Χόλιγουντ.

«Έμοιαζε σαν να είχε ξεπεράσει τη βίαιη παιδική της ηλικία, την κακοποίηση, όλες αυτές τις τραυματικές εμπειρίες», είπε η Ana στο BBC Eye Investigations και στο BBC News Brasil.

Η Ana έζησε και η ίδια βίαιη παιδική ηλικία και μια καταχρηστική ερωτική σχέση. Έτσι, συνέχισε την επαφή με την πνευματικότητα που ισχυριζόταν ότι έχει η Torres, στην αυτοβιογραφία της A Voz [The Voice]. Την έβλεπε σε πάρτι με διάσημους, όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και σε εξώφυλλα διεθνών περιοδικών και γοητεύτηκε, χωρίς να καταλάβει ότι όλα ήταν κατά το ήμισυ ψέμματα.

Όταν η Torres ζήτησε από την Ana το 2019 να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί ως βοηθός της, εκείνη συμφώνησε. Σπούδαζε διατροφολόγος στο πανεπιστήμιο της Βοστόνης, αλλά κανόνισε να κάνει τις σπουδές της στο διαδίκτυο και λέει ότι αποδέχθηκε την πρόταση να φροντίσει τα κατοικίδια της Torres και να κάνει το μαγείρεμα, το πλύσιμο των ρούχων και το καθάρισμα του σπιτιού για περίπου $2000 (£1.564) τον μήνα.

Όταν έφτασε στο διαμέρισμα της Torres, όμως, γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επιμελημένη τελειότητα που προβαλλόταν στο Instagram της influencer.

«Ήταν σοκαριστικό γιατί το σπίτι ήταν πραγματικά ακατάστατο, πολύ βρόμικο», λέει.

Η Ana λέει ότι η Torres φαινόταν ανίκανη να κάνει ακόμη και βασικά πράγματα χωρίς εκείνη, όπως να κάνει ντους, γιατί δεν άντεχε να είναι μόνη. Περιγράφει ότι έπρεπε να είναι διαρκώς διαθέσιμη για την Torres, και ότι επιτρεπόταν να κοιμηθεί μόνο για λίγες ώρες σε έναν καναπέ καλυμμένο με ούρα γάτας.

«Τώρα, βλέπω ότι με χρησιμοποιούσε ως σκλάβα… έπαιρνε ικανοποίηση από αυτήν τη μεταχείριση», λέει η Ana.

Η Άνα ισχυρίζεται ότι δεν πληρώθηκε ποτέ. Είχε εγκαταλείψει την πανεπιστημιακή της στέγαση πίσω στη Βοστόνη, επομένως δεν είχε πού να επιστρέψει, ούτε εισόδημα για να πληρώσει άλλο σπίτι.

Προσπάθησε να αντιμετωπίσει την Torres, αλλά έγινε επιθετική, πυροδοτώντας το οδυνηρό ιστορικό της Ana με την ενδοοικογενειακή βία. Τελικά, μετά από τρεις μήνες, η Ana βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει μετακομίζοντας με έναν νέο φίλο.

Αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος του ρόλου της Ana στη ζωή της Torres. Όταν οι οικογένειες δύο άλλων νεαρών Βραζιλιάνων ανέφεραν την εξαφάνισή τους τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ana ήξερε ότι έπρεπε να ενεργήσει.

Στρατολογούσε τους πιο πιστούς followers

Επαναλαμβάνοντας το μοτίβο που είχε ξεκινήσει με την Ana, η Torres είχε βάλει στο στόχαστρο τους πιο αφοσιωμένους ακολούθους της, προσπαθώντας να τους στρατολογήσει για να έρθουν και να δουλέψουν για εκείνη. Σε αντάλλαγμα, είχε υποσχεθεί να τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, αξιοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία που είχαν μοιραστεί μαζί της κατά τη διάρκεια των συνεδριών life-coaching.

Η Desirrê Freitas, μια Βραζιλιάνα που ζει στη Γερμανία, και η Βραζιλιάνα Letícia Maia, οι δύο γυναίκες των οποίων η εξαφάνιση πυροδότησε την έρευνα του FBI, μετακόμισαν για να ζήσουν με την Torres.

Η Ana, έχοντας ζήσει με την Torres το 2019, είπε ότι σήμανε για εκείνη συναγερμός μόλις είδε τις ειδήσεις. Λέει ότι μάντεψε αμέσως ότι «[η Torres] κρατούσε και άλλα κορίτσια». Έτσι, άρχισε να επικοινωνεί με τις αρχές, το FBI, προκειμένου να τους ειδοποιήσουν. Τις αρχές είχε ενημερώσει και η Sol, μια άλλη Βραζιλιάνα, την οποία είχε επιστρατεύσει η Torres για να προσελκύσει τα δύο αγνοούμενα θύματα. Στην αρχή, οι αρχές δεν έλαβαν υπόψη τις προειδοποιήσεις των κοριτσιών.

Στη συνέχεια, ανακαλύφθηκαν τα προφίλ των αγνοουμένων γυναικών σε ιστοσελίδες συνοδών και πορνείας. Οι υποψίες για σεξουαλική εκμετάλλευση, που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φάνηκαν να επιβεβαιώνονται.

«Οι έμποροι ανθρώπων δεν είναι πάντα όπως στις ταινίες, όπου έχεις… μια συμμορία που απήγαγε ανθρώπους. Είναι πολύ πιο συνηθισμένο να είναι κάποιος που εμπιστεύεσαι», είπε ο ντετέκτιβ που ανέκρινε τις Torres, Desirrê και Letícia. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, οι δύο γυναίκες είχαν επιστρέψει με ασφάλεια στη Βραζιλία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.