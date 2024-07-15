Η Γαλλία σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων

Μέσα στο πέλαγος των δυσάρεστων ειδήσεων της διεθνούς επικαιρότητας, (πόλεμοι, απόπειρα κατά Τραμπ), η Ολυμπιακή Φλόγα έφθασε χθες στα Ηλύσια Πεδία, ως «ελπίδα ομορφιάς και θύμησης» κάποιων ξεχασμένων από πολλούς ιδανικών.



Ο θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου Τιερί Ανρί, που οι Γάλλοι δεν τον ξεχνούν παρά το πέρασμα κοντά 26 χρόνων από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποδέχθηκε τη Φλόγα στη λεωφόρο Ηλυσίων παρουσία της δημάρχου Παρισίων, Αν Ινταλγκό. Ο δημοφιλής ποδοσφαιριστής ήταν και ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στην πορεία της Φλόγας προς τα πιο εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας.



Στη Βαστίλη την τίμησαν δύο κορυφαίοι χορευτές της Όπερας μπροστά σε 200 ερασιτέχνες χορευτές, εν μέσω χειροκροτημάτων του κόσμου που δεν έκρυβε τη συγκίνησή του. Στο Κοινοβούλιο υποδέχθηκε τη Φλόγα ο γηραιότερος όλων, ο βουλευτής Ζαν Τουρκό 107 ετών.



Πέρασε στη συνέχεια στη Σορβόννη, απ΄ όπου ξεκίνησε άλλωστε η ιστορία των Αγώνων: Το 1894 παρουσία του Πιερ ντε Κουμπερτέν έγινε εκεί το συνέδριο για την αναβίωση των Ολυμπιακών. Εκεί δημιουργήθηκε και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και 2 χρόνια αργότερα, η Αθήνα φιλοξένησε την πρώτη Ολυμπιάδα.

Περιοδεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσα

Ακολούθησαν και πολλοί άλλοι σταθμοί όπως: Λούβρο, Πάνθεον, οι μεγάλες λεωφόροι, το Πολιτιστικό Κέντρο Πομπιντού καθώς και η Παναγία των Παρισίων, η οποία μετά την τρομακτική πυρκαγιά τον Απρίλιο του 2019 ετοιμάζεται ν’ ανοίξει εκ νέου για το κοινό τον ερχόμενο Δεκέμβριο.



Σήμερα η Φλόγα ξεκίνησε τη δεύτερη μέρα της παρισινής περιοδείας της, νωρίς το πρωί, από τις νέες Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, περνώντας μέσα από τις λαϊκές γειτονιές του 18 διαμερίσματος, προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση των κατοίκων. Ανέβηκε στον λόφο της Μονμάρτης για να κατέβει στη συνέχεια στην Αψίδα του Θριάμβου και να καταλήξει στην πλατεία της Δημοκρατίας (Ρεπυμπλίκ), αυτής που θεωρείται η κατ’ εξοχήν πλατεία του λαού.



Πλατεία συνάντησης για πίκρες, χαρές ή διαμαρτυρίες, όπως τελευταία, που οι Γάλλοι αναζητούν πρωθυπουργό και νέα κυβέρνηση.

