Απάντηση στην πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση σε επίπεδο κορυφής έδωσε ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ 'Ασαντ.

Επικαλούμενα το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA), τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι ο Μπασάρ αλ 'Ασαντ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αίτημα του Τούρκου προέδρου για συνάντηση μαζί του, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, στις εκλογές για το Λαϊκό Συμβούλιο της Συρίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV και την τουρκική έκδοση του Euronews, ο Σύρος πρόεδρος δήλωσε ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να βρίσκεται στην ατζέντα η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από τη Συρία. Σε βίντεο που ανήρτησε η κυβέρνηση της Δαμασκού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 'Ασαντ φέρεται να δηλώνει είπε ότι η πραγματοποίηση της συνάντησης εξαρτάται από το περιεχόμενό της.

«Όπως έχουμε πει πολλές φορές, βλέπουμε θετικά κάθε προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων και αυτό είναι φυσικό. Κανείς δεν θέλει να δημιουργεί προβλήματα με τους γείτονές του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπερβούμε τους κανόνες» φέρεται να δήλωσε ο Σύρος πρόεδρος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA. «Ενεργούμε θετικά, αλλά ενεργούμε με βάση σαφείς αρχές, όχι απλώς αρχές. Αυτές οι αρχές είναι το Διεθνές Δίκαιο και η κυριαρχία, αυτό είναι σαφές. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα διασφαλίσει ότι αυτό που εφαρμόζουμε θα φέρει θετικά αποτελέσματα» συμπλήρωσε ο Μπασάρ αλ 'Ασαντ, αναφέρει η ίδια πηγή.

Σε άρθρο που δημοσιεύεται στον ενημερωτικό δικτυακό τόπο Τ24 αναφέρεται ότι γίνονται ήδη προετοιμασίες για της συνάντηση «που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα στη Βαγδάτη».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη λήξη των εργασιών της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως απηύθυνε πρόσκληση στον Σύρο ηγέτη πριν από δύο εβδομάδες για συνάντηση είτε στην Τουρκία, είτε σε τρίτη χώρα. «Θέλουμε να τερματίσουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία» είπε χαρακτηριστικά.

Η 'Άγκυρα βρίσκεται σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ για την υποστήριξη που παρέχουν στη βόρεια Συρία στην κουρδική πολιτοφυλακή, την οποία η 'Αγκυρα ταυτίζει με την οργάνωση ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας. Για την εξάλειψή της απειλεί με νέα στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία, ενώ ήδη διατηρεί τον έλεγχο του του βόρειου τμήματος της χώρας κατά μήκος της συνοριακής γραμμής δυτικά του Ευφράτη, τόσο με δική της στρατιωτική παρουσία, όσο και σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Ελεύθερου Συριακού Στρατού της αντιπολίτευσης, τον οποίο εξοπλίζει. Στο παρελθόν ο Μπασάρ αλ 'Ασαντ απέκλειε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του όσο τα τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται στο συριακό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

