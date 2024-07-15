Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Αϊλίν Κάνον, απέρριψε επισήμως τη Δευτέρα τις ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της απόκρυψης διαβαθμισμένων εγγράφων του Λευκού Οίκου.

Η δικαστής Κάνον στην απόφασή της αναφέρει ότι ο διορισμός του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ ήταν παράνομος και παραβίαζε το Σύνταγμα.

Η απόφαση βάζει τέλος, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρώην πρόεδρος και έρχεται την πρώτη ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών. Πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούσαν ότι η υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων ήταν η ισχυρότερη από τις τέσσερις υποθέσεις που εκκρεμούσαν εναντίον του πρώην προέδρου.

Νωρίτερα, αυτόν τον μήνα οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ζητήσει να τερματιστεί εν μέρει η ποινική υπόθεση που αφορά την ιδιοποίηση απόρρητων εγγράφων εκ μέρους του, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ χαίρουν ευρείας ασυλίας για τις πράξεις που εκτελούν με την επίσημη ιδιότητά τους.

Σημειώνεται ότι εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ είχαν απαγγελθεί κατηγορίες όταν η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία FBI πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Τραμπ στη Φλόριντα και προχώρησε σε κατάσχεση απόρρητων εγγράφων που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Το αμερικανικό υπουργείο δικαιοσύνης είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τα απόρρητα έγγραφα που έκρυβε στην έπαυλή του. Στις φωτογραφίες από την επιχείρηση του FBI στο Mar-a-Lago φαίνονταν δεκάδες κούτες, στοιβαγμένες ακόμα και μέσα σε μία τουαλέτα.

Πηγή: skai.gr

