Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα πως το Ιράν "δεν μπορεί να εκβιάσει" τις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης για τον εκ νέου αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

"Εξακολουθούν να θέλουν να κλείσουν τα Στενά" δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία. "Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν", υπογράμμισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για "πολύ καλές συνομιλίες" με στόχο μια μόνιμη παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό εξελίσσεται πολύ καλά και θα γνωρίζουμε περισσότερα έως το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους και υιοθετούμε μια σθεναρή στάση».

Πηγή: skai.gr

