Δεύτερο περιστατικό με πλοίο που επλήγη άγνωστης προέλευσης αντικείμενο σημειώθηκε στο Στενό του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχθηκε δεξαμενόπλοιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Ναυτικής Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), πλοίο που μετέφερε κοντέινερ απλήγη από «άγνωστο βλήμα», σε απόσταση 25 μιλίων από τις ακτές του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο φορτίο.

Η αναφορά της βρετανικής αρχής δεν κάνει λόγο για πυρκαγιά, ή για διαρροή καυσίμων.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επίθεσης σε πλοίο που επιχειρεί να περάσει από το Στενό του Ορμούζ σήμερα.

Τόσο η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο, όσο και η τελευταία στο πλοίο που μετέφερε κοντέινερ, σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την εκ νέου επιβολή περιορισμών στο πέρασμα του Ορμούζ από την Τεχεράνη, η οποία αντιδρά στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

