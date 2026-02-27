Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά εξέφρασε με δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν ταξιδέψει από τον Λευκό Οίκο στο Τέξας, έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παρά τη δυσαρέσκειά του, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή, εξαντλώντας κάθε διπλωματική λύση που υπάρχει.

Ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του, τονίζοντας ότι «θέλω να φτάσουμε σε μία συμφωνία με το Ιράν» και πρόσθεσε ότι περιμένει περισσότερα από την Τεχεράνη την Παρασκευή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να είναι η τελευταία ευκαιρία.

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του Ιράν, απάντησε ότι «δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνεις».

Ρούμπιο: Μεταβαίνει τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες με το Ιράν

O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στο θέμα του Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αφήνουν να πλανάται η απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης εναντίον της Τεχεράνης.

Ο Ρούμπιο «θα έχει συνομιλίες για μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, ιδίως το Ιράν, τον Λίβανο και τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ τη 2α-3η Μαρτίου.

Το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετατέθηκε για τη Δευτέρα.

Σπάνιο γεγονός αποτελεί το ότι κανένας διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν θα μπορέσει να τον συνοδεύσει σε αυτήν την επίσκεψη.

Οι ΗΠΑ συνέστησαν σήμερα στο μη αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ να φύγει από το Ισραήλ.

Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία ΗΠΑ στο Ισραήλ

Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες που δείχνουν τα αμερικανικά F-22 στην αεροπορική βάση Ovda στο Ισραήλ.

Στην πρώτη από τις δύο παρακάτω φωτογραφίες, φαίνονται τα αμερικανικά F-22 να τροχοδρομούν στην αεροπορική βάση Ovda. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 αεροσκάφη βρίσκονται ήδη στη αεροπορική βάση και αναμένονται ακόμη 13 σήμερα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος της Μπερ Σεβά ανακοίνωσε ότι ανοίγουν τα καταφύγια της πόλης.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee είπε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι όποιος θέλει να φύγει, «να το κάνει ΣΗΜΕΡΑ».

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

