Το Ισραήλ διαθέτει πολυεπίπεδη αεράμυνα έναντι επιθέσεων από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, μια «ομπρέλα» στην οποία ενδέχεται να χρειαστεί να βασιστεί καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε πιθανή στρατιωτική σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικές επιθέσεις σε ισραηλινό έδαφος. Ακολουθούν λεπτομέρειες για τα συστήματα άμυνας του Ισραήλ έναντι drones και πυραύλων:

Πύραυλοι "ARROW"

Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Arrow-2 και Arrow-3, που αναπτύχθηκαν από το Ισραήλ με γνώμονα την ιρανική πυραυλική απειλή, έχουν σχεδιαστεί για να εμπλέκουν εισερχόμενους στόχους εντός και εκτός ατμόσφαιρας αντίστοιχα. Λειτουργούν σε ύψος που επιτρέπει την ασφαλή διασπορά τυχόν μη συμβατικών κεφαλών.

Κύριος ανάδοχος του προγράμματος είναι η κρατική Israel Aerospace Industries, ενώ η Boeing συμμετέχει στην παραγωγή των αναχαιτιστικών πυραύλων.

Σύστημα κατάρριψης βαλλιστικών πυραύλων "DAVID'S SLING"

Το σύστημα μεσαίου βεληνεκούς David's Sling έχει σχεδιαστεί για να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από απόσταση 100 έως 200 χιλιομέτρων.

Αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται από κοινού από την κρατική Rafael Advanced Defense Systems του Ισραήλ και την αμερικανική εταιρεία RTX Corp (πρώην Raytheon). Το David's Sling έχει επίσης σχεδιαστεί για την αναχαίτιση αεροσκαφών, drones και πυραύλων cruise.

Σύστημα αεράμυνας IRON DOME

Το σύστημα αεράμυνας μικρού βεληνεκούς Iron Dome κατασκευάστηκε για να αναχαιτίζει ρουκέτες όπως αυτές που εκτοξεύονται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Γάζα.

Αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ και τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το 2011. Κάθε ρυμουλκούμενη μονάδα εκτοξεύει πυραύλους καθοδηγούμενους από ραντάρ για την καταστροφή απειλών μικρού βεληνεκούς, όπως ρουκέτες, όλμους και drones, στον αέρα.

Μια ναυτική έκδοση του Iron Dome, για την προστασία πλοίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων, αναπτύχθηκε το 2017.

Το σύστημα καθορίζει εάν μια ρουκέτα κατευθύνεται προς κατοικημένη περιοχή. Αν όχι, την αγνοεί και της επιτρέπει να πέσει ακίνδυνα.

Το Iron Dome αρχικά παρουσιαζόταν ως σύστημα κάλυψης πόλεων έναντι ρουκετών με εμβέλεια 4 έως 70 χιλιομέτρων, όμως ειδικοί αναφέρουν ότι το εύρος αυτό έχει πλέον επεκταθεί.

Σύστημα λέιζερ IRON BEAM

Αναπτυγμένο από το Ισραήλ για περισσότερο από μία δεκαετία και πλήρως επιχειρησιακό από τα τέλη του 2025, το επίγειο σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος Iron Beam έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση μικρότερων εναέριων απειλών, όπως UAV και όλμων.

Χρησιμοποιώντας λέιζερ για την υπερθέρμανση και αδρανοποίηση εναέριων απειλών, το Iron Beam αναμένεται να έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με άλλα συστήματα αεράμυνας που χρησιμοποιούν αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Σύστημα THAAD ΤΩΝ ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2024 ότι απέστειλε στο Ισραήλ το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Το THAAD αποτελεί κρίσιμο μέρος της αεράμυνας των ΗΠΑ και έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων μικρού, μεσαίου και ενδιάμεσου βεληνεκούς στο τελικό στάδιο της πτήσης τους.

Ο αμερικανικός στρατός βοήθησε στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας επίγεια συστήματα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος τον Ιούνιο του 2025, μετά την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο συνέβαλε επίσης στην αναχαίτιση εισερχόμενων βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ελικόπτερα ΑΜΥΝΑ ΑΕΡΟΣ-ΑΕΡΟΣ

Ισραηλινά επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη έχουν εκτοξεύσει πυραύλους αέρος-αέρος για την καταστροφή drones που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

